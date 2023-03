Le président Mohamed Bazoum déjà à Cotonou

Le président nigérien, Mohamed Bazoum, a foulé le sol béninois dans la matinée de ce lundi 13 mars 2023. Il a été accueilli à sa descente d’avion par une délégation gouvernementale conduite par le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané.

Annoncé depuis quelques jours au Bénin, Mohamed Bazoum du Niger a atterri dans la matinée de ce lundi 13 mars 2023 à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. L’hôte du chef de l’Etat a été accueilli à sa descente d’avion par une forte délégation gouvernementale composée des ministres Bio Tchané du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Aurélien Agbénonci des Affaires étrangères et de la coopération, et Shadya Assouman du commerce et de l’industrie.

Le président nigérien au cours de son séjour au Bénin aura un tête-à-tête avec son homologue béninois dans la matinée de ce lundi. La coopération dans les domaines économique, les infrastructures, la sécurité, et les projets communs aux deux pays (le pipeline Bénin-Niger) et plusieurs autres sujets seront au cœur des échanges entre les deux chefs d’Etat.

Avant de s’envoler demain mardi, Mohamed Bazoum a un agenda chargé à exécuter.

13 mars 2023 par