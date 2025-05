Le président Jürg Lauber du CDH ONU échange avec Huguette Bokpè

L’Institut National de la Femme (INF) du Bénin a reçu, mercredi 21 mai 2025, la visite du Président du Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies, Jürg Lauber.

En visite à Cotonou, le Président du Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies, Jürg Lauber s’est rendu dans les locaux de l’Institut National de la Femme. Il a eu des échanges avec la présidente de l’INF sur la protection des droits des femmes et des filles. Me Huguette Bokpè Gnacadja a présenté avec clarté et conviction les grandes lignes de la mission de l’institution, soulignant à la fois la résilience et l’innovation qui caractérisent ses actions.

Les discussions ont permis de mettre en lumière les nombreux défis, mais surtout les avancées significatives obtenues grâce à la mise en œuvre du modèle INF.

Cette visite de haut niveau témoigne de l’intérêt croissant de la communauté internationale pour les efforts engagés par le Bénin en matière de protection des droits des femmes et des filles.

A.A.A

22 mai 2025 par ,