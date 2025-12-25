jeudi, 25 décembre 2025 -

Tourisme mémoriel

Le premier vol spécial Paris-Cotonou atterrit au Bénin




Le premier vol spécial Paris–Cotonou a atterri, samedi 21 décembre 2025, à l’aéroport Bernardin Gantin de Cotonou.

Les premiers passagers de l’opération spéciale du gouvernement conduite par Bénin Tours ont été accueillis, samedi 21 décembre 2025, à l’aéroport Bernardin Gantin de Cotonou par des prestations de la musique traditionnelle béninoise.

Mis en place pour répondre à la forte demande de la diaspora, le dispositif prévoit plusieurs rotations aériennes entre Paris et Cotonou, du 21 décembre 2025 au 11 janvier 2026.

Les voyageurs bénéficient de tarifs préférentiels, avec des billets aller-retour proposés à prix réduit. A travers cette initiative, le gouvernement entend lever les contraintes liées au coût du transport aérien.

L’opération s’inscrit dans une stratégie plus large de promotion du tourisme et de la destination Bénin, portée par le gouvernement. Elle vise à encourager la venue des Béninois de la diaspora, mais aussi des visiteurs étrangers attirés par la richesse culturelle du pays.

L’arrivée de ce premier vol coïncide avec une période dense en événements. Les passagers sont attendus sur plusieurs rendez-vous majeurs, dont les Vodun Days, organisés à Ouidah les 8, 9 et 10 janvier 2026.

D’autres manifestations culturelles et artistiques sont programmées à Cotonou et dans d’autres villes. Ces événements visent à valoriser le patrimoine spirituel, historique et culturel du Bénin, tout en renforçant son image de destination touristique de premier plan en Afrique de l’Ouest.
M. M.
https://x.com/gouvbenin/status/2004107860872200337?t=24xGdhha05hiusszWwlTMg&s=19

25 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




