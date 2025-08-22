Le premier prêtre de Guézin a rejoint la maison du Père

Abbé Simon Pedro Dossou, du diocèse de Lokossa n’est plus. Il a rejoint la maison du Père ce jeudi 21 août 2025.

Hospitalisé depuis quelques jours au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou (CNHU-HKM), Père Simon Pedro Dossou a succombé à la maladie. Il a rendu l’âme jeudi 21 août 2025.

Le défunt est un natif de Guézin, un arrondissement de la commune de Comé. Père Simon Pedro Dossou est le premier prêtre de l’Eglise catholique de ladite localité.

Paix à son âme !

