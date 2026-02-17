Le premier jour de l’année du Cheval de feu célébré à Shanghai par des fêtes populaires

Les habitants et les visiteurs de Shanghai ont célébré le premier jour du Nouvel An chinois par des festivités populaires dans les sites culturels et historiques de la ville, rapporte un correspondant de TASS.

Avec l’arrivée de la Fête du Printemps, comme on appelle en Chine le Nouvel An lunaire, le rythme de vie habituel de Shanghai ralentit. Les rues animées, les autoroutes surélevées à plusieurs niveaux sont habituellement très fréquentées et les tunnels souterrains de la mégapole deviennent parfois déserts. Une partie des habitants quitte la ville pour la campagne ou pour voyager. Ceux qui restent délaissent leur voiture personnelle, car durant la semaine à venir il n’y a pas d’urgence : les congés à l’occasion de la Fête du Printemps se prolongeront jusqu’au 23 février.

Les Shanghaïens restés en ville ne se pressent pas vers le centre le premier jour de la principale fête chinoise. Certains d’entre eux, adeptes du bouddhisme, se rendent dans les temples pour prier afin d’obtenir chance et prospérité pour la nouvelle année.

De nombreux habitants se rendent dans des lieux historiques nichés parmi les gratte-ciel de la mégapole afin de s’imprégner de l’atmosphère traditionnelle de la fête. Ces lieux permettent d’échapper à l’agitation urbaine et de ressentir l’esprit d’une célébration vieille de plusieurs millénaires.

