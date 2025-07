Le premier golf international du Bénin achevé

Le Bénin vient d’achever le parcours de golf 18 trous d’Avlékété.

Situé à environ 25 km à l’ouest de Cotonou, près du village de pêcheurs d’Avlékété, le parcours de golf est prêt pour les compétitions.

Le parcours de Golf d’Avlékété s’étend sur 45 hectares entre l’océan Atlantique et la lagune d’Agouin, dans la commune de Ouidah.

Le tracé serpente entre dunes, plans d’eau, végétation et zones boisées, créant une expérience de jeu aussi technique que spectaculaire.

Conçu par le célèbre architecte de golf Jeremy Pern, le parcours respecte les courbes naturelles du terrain. Chaque trou a été pensé pour mettre en valeur la beauté du site, tout en répondant aux standards internationaux.

Avlékété Golf Course est construit selon des standards internationaux et comprend un club-house moderne ainsi qu’un ponton pour un accès direct par bateau via la lagune.

