Le premier film réalisé au Bénin projeté au FIP

La 4éme édition du Festival international de Porto-Novo qui s’ouvre ce samedi 04 janvier 2020 dans la ville capitale est marquée par une programmation spéciale. Il s’agit de la projection du premier film réalisé au Bénin par le réalisateur Pascal Abikanlou en 1973 intitulé « Sous le signe du vaudou ».

C’est à l’initiative d’Adrien Guillot de Cotonou Creative que « l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) où était déposé le film, et la Cinémathèque française qui le conservait depuis 2014 dans des locaux protégés et adaptés » ont accepté de prêter et de numériser le film pour sa projection lors du FIP 2020.

Sylvain Abikanlou, frère aîné du réalisateur Pascal Abikanlou, décédé le 5 octobre 2009, a autorisé la diffusion du film lors du FIP. A en croire ce dernier, « sur l’ensemble des films restés en possession de la famille, aucun n’était plus exploitable aujourd’hui faute d’avoir été conservé dans de bonnes conditions ».

La numérisation des 5 bobines 35 mm du film original « signifie sa sauvegarde pour les générations futures et pour la dimension patrimoniale que revêt cette toute première œuvre cinématographique dans l’histoire du Bénin ».

Selon le comédien principal du film Gratien Zossou (Codjo à l’écran), « le film n’a pas été vu depuis 20 ans au Bénin ». Le film aurait été projeté en 2011 à l’occasion du Festival Lagunimages.

Pour cette édition 2020, le FIP de Porto-Novo offre « la possibilité unique d’une projection populaire pour découvrir ou redécouvrir ce monument de l’histoire du cinéma du Bénin ». La projection entièrement gratuite est prévue pour ce dimanche 05 janvier 2020 à 19 heures au village du festival place de l’Assemblée nationale.

Akpédjé AYOSSO

