Le premier choc Conte-Spalletti et autres affiches : pariez sur les principaux affrontements du week-end !

Inter – Côme, 6 décembre

Sous la houlette de Cristian Chivu, qui a succédé à Simone Inzaghi, l’Inter est resté un prétendant au Scudetto en affichant un football de qualité. Cependant, les Nerazzurri sont souvent malchanceux face aux équipes du top 7 de la Serie A. Ils ont concédé leurs deux défaites contre la Juventus (3-4), Naples (1-3) et l’AC Milan (0-1), et n’ont engrangé qu’un seul succès, face à la Roma (1-0).

Como n’a concédé que 7 buts en championnat (la Roma en a encaissé autant, un meilleur bilan que chez les autres équipes) et affrontera la meilleure attaque du championnat (l’Inter, 28 buts). Le gardien Jean Butez est habitué aux lourdes charges : les adversaires des Lariani ont porté leur indicateur xG jusqu’à 15,05. Grâce à une série de 11 matchs sans revers, Como se positionne à la 5ᵉ place et ambitionne de se qualifier au moins pour les coupes d’Europe. Cependant, en avant, le collectif dépend trop de Nico Paz, auteur de 5 réalisations et 5 assists.

Cotes : V1 - 1,586, X - 4,4, V2 - 6,34

Betis – FC Barcelone, 6 décembre

La saison dernière, le Betis était la seule équipe de Liga à ne pas s’incliner face au FC Barcelone (2-2 à domicile, 1-1 à l’extérieur). Le manager le plus expérimenté, Manuel Pellegrini, même sans Isco, blessé, obtient de bons résultats en championnat et en Ligue Europa. Cucho Hernández, Antony, Fornals et Abde Ezzalzouli, formé à La Masia, sont prêts à mettre à l’épreuve la défense blaugrana. Le Betis disposera de six jours pour se remettre après son triomphe dans le derby sévillan (2-0), disputé sous une chaleur intense.

Le FC Barcelone, partenaire officiel de 1xBet, a réagi à sa déroute lors du Clasico par cinq victoires consécutives et a repris la tête de la Liga. Rafinha et Pedri, suffisamment remis, ont ajouté un renfort supplémentaire. Cependant, le 2 décembre, lors du match contre l’Atlético (3-1), Olmo est sorti sur blessure et a rejoint Gavi, ter Stegen, Araujo et Fermín López à l’infirmerie. Les options de rotation du Barça sont limitées dans un calendrier chargé.

Cotes : V1 - 4,27, X - 4,32, V2 - 1,82

Naples – Juventus, 7 décembre

Antonio Conte prouve que ses cinq Scudettos soulevés avec trois équipes différentes ne sont pas le fruit du hasard. Lorsque Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Gilmore et Meret étaient simultanément blessés, l’entraîneur a opté pour un système en 3-4-3 et a enchaîné deux victoires serrées en Serie A contre l’Atalanta (3-1) et la Roma (1-0). En fin de compte, Naples ne cède la première place à l’AC Milan que grâce à des statistiques supplémentaires. Il est à noter que Conte n’a jamais affronté Spalletti, mais face à la Juventus après son départ des Bianconeri, il a disputé six matchs : deux victoires et trois défaites.

Luciano Spalletti retourne dans la ville qui a été menée par lui au sacre il y a deux ans. Sous les commandes du coach de 66 ans, la Juventus est invaincue (4 victoires et 3 nuls toutes compétitions confondues) et tentera de mettre fin à sa série de 6 échecs consécutifs à Naples.

Cotes : V1 - 2,446, X - 3,15, V2 - 3,455

