Le préfixe 01 ajouté aux numéros téléphonique dès novembre. 2024

Les numéros de téléphone au Bénin passent de 08 chiffres à 10 chiffres. La date de passage à ce nouveau plan de numérotation annoncé en Conseil des ministres le 06 mars dernier a été rendue publique ce lundi 25 mars 2024.

Des changements importants interviendront avec la migration du plan de numérotation de huit à dix chiffres.

Le préfixe 01 sera ajouté aux numéros de tous les abonnés des réseaux de communication mobile à partir du 30 novembre 2024, date du passage au plan de numérotation à dix chiffres au Bénin. L’information a été donnée ce lundi 25 mars 2024 sur Bip radio par Hervé Guèdègbè, Secrétaire Exécutif de l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste (ARCEP Bénin).

Le 118, le 136 et tous les autres numéros courts ne connaîtront pas de modification, selon le SE de l’ARCEP Bénin.

De six à huit en 2005, le plan de numérotation téléphonique est passé à 10 chiffres. « L’émergence de nouveaux services connectés, le lancement d’un nouvel opérateur et l’éclosion des services mobiles financiers et de communications entre machines », sont les facteurs à l’origine de cette migration selon le conseil des ministres du 06 mars 2024.

M. M.

25 mars 2024 par