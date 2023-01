Le préfet explique des dispositions prises pour un scrutin apaisé dans l’Atlantique

Dans l’Atlantique, un des départements de la région méridionale du Bénin, autorités à divers niveaux s’affairent pour un bon déroulement du scrutin législatif du dimanche 08 janvier 2023, et à la compilation des résultats. Le préfet Jean-Claude CODJIA a expliqué les dispositions prises à cet effet au terme d’une rencontre avec les maires et secrétaires exécutifs mardi 03 janvier 2023.

Le scrutin législatif du dimanche 08 janvier prochain doit se dérouler sans anicroche dans le département de l’Atlantique. A cet effet, le préfet a organisé une séance d’échanges avec les maires et les secrétaires exécutifs. Il s’agit essentiellement de faire en sorte qu’au plus tard dimanche 08 janvier à 16h, qu’il des agents collecteurs dans chaque centre de vote afin « d’organiser la compilation des résultats par centre de vote, par village ou quartier de ville, par arrondissement, par commune et au niveau des départements ». « Les préfectures et les mairies ont pour missions d’assurer la sécurité, puisqu’il s‘agit d’une compétence d’ordre public, de veiller au bon déroulement du scrutin, de relayer les éventuelles difficultés qui en découleraient aux démembrements de la Commission électorale nationale autonome (CENA), d’organiser la collecte des résultats du scrutin et de les transmettre en temps réel à la hiérarchie », a ajouté le préfet dans une interview à La Nation. Il a par ailleurs précisé que l’Atlantique bien qu’étant un grand département, a toujours su produire les résultats des élections à temps. « Les forces de l’ordre sont déjà sur le terrain et veillent à ce que la campagne soit apaisée », a rassuré Jean-Claude CODJIA avant d’exhorter les populations à sortir massivement accomplir leur devoir citoyen. « Je demande aux électeurs de sortir massivement pour exprimer leurs suffrages. Les élections sont avant tout un moment de fête. Que chaque électeur aille voter dans le calme et le respect de l’autre et que chacun accepte les résultats issus des urnes dans la paix », a lancé le préfet.

F. A. A.

