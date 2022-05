Le préfet annule la suspension du directeur du RAGIEM

Le directeur de la Régie autonome de gestion des infrastructures économiques et marchandes (RAGIEM) de la mairie de Bohicon, Saturnin Gnambakpo, peut reprendre son poste. Le préfet du Zou, Firmin Kouton, a travers une décision en date de ce lundi 30 mai 2022 l’a rétabli dans ses fonctions en attendant de réaliser en liaison avec l’IGF l’audit de la gestion administrative et financière du RAGIEM.



Maintien du statu-quo au niveau du directeur du RAGIEM de Bohicon. Saturnin Gnambakpo peut désormais reprendre son poste de directeur de la Régie autonome de gestion des infrastructures économiques et marchandes (RAGIEM) à la mairie de Bohicon. Le préfet du Zou, Firmin Kouton à travers une décision, a instruit le maire à l’effet de rapporter l’arrêté portant suspension du RAGIEM de la mairie.

Cette décision a été prise, selon le préfet, en attendant de réaliser en liaison avec l’IGF l’audit de la gestion administrative et financière du RAGIEM. Et ce n’est qu’après le résultat de l’audit qu’on pourra statuer sur le sort du directeur Saturnin Gnambakpo.

Le maire de Bohicon avait suspendu le 27 mai dernier, le directeur de la Régie en question. Il lui est reproché de procéder à la nomination des superviseurs des gares routières de la commune sans l’avis de l’autorité communale.

Ci-dessous la décision du préfet





F. A. A.

31 mai 2022 par ,