Le potentiel industriel de la GDIZ exposé à Benin Cashew Week

La Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) à travers Benin Cashew SA participe à la Semaine du cajou (Benin Cashew Week) qu’organise TechnoServe depuis le 02 octobre 2023 au Palais des congrès de Cotonou. Au cours de cet évènement qui vise à promouvoir la filière anacarde, Frédéric Ondoua, Sustainability Manager Société ARISE/GDIZ a animé mardi 03 octobre 2023, un panel sur le thème « La GDIZ et son potentiel industriel dans la filière anacarde au Bénin et en Afrique ».

Les capacités de transformation agricole du Bénin ont plus que triplé avec la Zone industrielle de Glo-Djigbé. Le pays grâce à la zone franche industrielle en pleine expansion, parvient à résoudre un problème historique et structurel ; celui de porter sa capacité de transformation et de se rapprocher de son ambition de transformer la totalité des noix de cajou brutes. C’est ce qu’a révélé Frédéric Ondoua, Sustainability Manager Société ARISE/GDIZ, au cours d’un panel mardi 03 octobre 2023 à l’occasion de la Semaine du Cajou organisé par TechnoServe. La SIPI-BENIN, structure en charge de l’aménagement, de la promotion et du développement de la zone industrielle à l’en croire, dispose d’un certain nombre de services et de soutien (informations agronomiques et télés conseils), qui permettent d’assister les producteurs agricoles. Une des premières innovations mise en place depuis environ 01 an par le service d’approvisionnement des matières premières de la GDIZ ; et que l’administration de la SIPI-BENIN travaille à rendre encore plus efficient. En terme de vision, Benin Cashew SA, une filiale de ARISE possède à la date d’aujourd’hui, 05 unités de transformation de cajou, dotées d’une capacité cumulée qui avoisine les 120.000 tonnes de noix de cajou brutes ; avec une capacité de production journalière estimée à 600 tonnes, a informé le Sustainability Manager Société ARISE/GDIZ, évoquant la vision de la zoner industrielle à se conformer aux exigences du marché international en terme de qualité.

Frédéric Ondoua a par ailleurs informé les participants à ce panel de l’ambition de la zone à mettre en place un programme de durabilité de l’activité agricole pour l’ensemble de toute la chaine de valeur. Ce qui a commencé avec la FENAPAB à travers la mise en place d’un certain nombre de schémas et de certification pour une agriculture durable. Les projections dans les 05 prochaines années, est de satisfaire la totalité de la chaine d’approvisionnement. Ce qui permettra d’ouvrir non seulement, beaucoup de potentialités et d’opportunités en termes de revenus additionnels et d’amélioration des conditions de travail, mais aussi un certain nombre d’innovation en terme nouvelles fonctions, au regard du « potentiel incroyable » pour l’emploi qu’offre la GDIZ, a expliqué le le Sustainability Manager Société ARISE/GDIZ.

Issiakou Moussa, représentant pays Projet Pro Cashew/CNFA ; Georges Ossé, chef Composante ‘’Politique Sectorielle-Appui Institutionnel’’ Projet Benin Cajù/TechnoServe ; Moustapha Imorou, Assistant Technique National à l’Entrepreneuriat et à l’environnement des Affaires/Enabel ont pris part à ce panel modéré par Jérémie Dovoedo, chef service veille commerciale de la promotion des entreprises locales au ministère de l’industrie et du commerce.

