Infrastructures routières

Le poste de péage de Houègbo s’ouvre le 5 janvier prochain




Le poste de péage de Houègbo situé à Toffo, dans le département de l’Atlantique sera opérationnel à partir du 5 janvier 2026. Deux voies de péage dédiées spécifiquement aux véhicules légers seront opérationnelles sur le tronçon Allada – Bohicon à cette date.

Afin d’améliorer la continuité des services offerts aux usagers de la route, la Société des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire (SIRAT SA), va procéder à l’ouverture du poste de péage de Houègbo le 5 janvier prochain. Deux voies de péage dédiées spécifiquement aux véhicules légers seront opérationnelles sur le tronçon Allada - Bohicon.
L’exploitation de ces voies sera assurée en continu, soit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’application de l’arrêté n°032/MIT-MEF-MISP/DC/SGM/CTJ/DGI-FR/SA/036SGG18 du 29 juin 2018, qui fixe les modalités de perception des droits de passage et les tarifs par catégories de véhicules au poste de péage de Houègbo.
La SIRAT SA remercie les conducteurs pour leur collaboration dans le cadre de la modernisation du réseau routier national et les invite à respecter les conditions de passage fixées.

F. A. A.

5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




D’importantes actions sociales annoncées dans le secteur de l’agriculture


5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Plusieurs actions sociales sont prévues au budget de l’Etat exercice (…)
Lire la suite

Le gouvernement dote les producteurs de Dassa et de Parakou de (…)


5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche a procédé ce (…)
Lire la suite

Plus de 91 milliards FCFA pour améliorer les conditions de travail


5 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Judicaël ZOHOUN
Dans le cadre de la loi de finances gestion 2026, le gouvernement (…)
Lire la suite

ATLANTIC CONSULTING GROUP TRAVELS & TOURS condamnée pour billets (…)


4 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a condamné, le 27 novembre 2025, la (…)
Lire la suite

Appel à candidatures pour l’édition 2026 du Prix Abdoulaye FADIGA pour (…)


4 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) lance un (…)
Lire la suite

Les actions sociales inscrites au Bugdet de l’Etat exercice 2026


4 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Budget de l’Etat, gestion 2026 s’établit à 3 783,98 milliards de (…)
Lire la suite

Des réflexions à Cotonou pour l’élaboration du baromètre des entreprises


3 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’hôtel Azalai de Cotonou accueille une rencontre des secrétaires (…)
Lire la suite

2 sociétés agréées au Code des Investissements


3 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Deux (02) sociétés ont été agréées au Code des Investissements, ce (…)
Lire la suite

L’aéroport de Cotonou change de nom


3 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’aéroport international Cardinal Bernardin GANTIN de Cadjèhoun a (…)
Lire la suite

Satisfecit pour la propreté autour du nouveau marché de Houndjro


1er décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le marché moderne de Houndjro, a été inauguré samedi 29 novembre 2025 (…)
Lire la suite

55,29 milliards FCFA pour renforcer la décentralisation


1er décembre 2025 par Marc Mensah
Le Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale (…)
Lire la suite

Zazu lève 1 M$ pour bâtir la 1ère banque panafricaine dédiée aux PME


1er décembre 2025 par Marc Mensah
La fintech panafricaine Zazu annonce une levée de fonds pré-seed de 1 (…)
Lire la suite

Les JSEB s’achèvent sur la distinction du meilleur article 2025


29 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La 6ᵉ édition des Journées Scientifiques de l’Économie béninoise (JSEB) (…)
Lire la suite

L’Enseignement supérieur chute à 88,46 milliards FCFA


27 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le budget 2026 du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la (…)
Lire la suite

19,5 milliards FCFA pour soutenir les PME et l’emploi en 2026


27 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de (…)
Lire la suite

La Haute Cour de Justice sollicite 951,5 millions FCFA pour 2026


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Présidente de la Haute Cour de Justice du Bénin, Professeure Dandi (…)
Lire la suite

Les JSEB explorent le rôle des institutions dans la prospérité des nations


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le directeur de Cabinet du ministre de l’Economie et des Finances, (…)
Lire la suite

2,7 milliards de FCFA pour la Cour constitutionnelle


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Président de la Cour constitutionnelle du Bénin, le Professeur Cossi (…)
Lire la suite


