Le poste de péage de Houègbo s’ouvre le 5 janvier prochain

Le poste de péage de Houègbo situé à Toffo, dans le département de l’Atlantique sera opérationnel à partir du 5 janvier 2026. Deux voies de péage dédiées spécifiquement aux véhicules légers seront opérationnelles sur le tronçon Allada – Bohicon à cette date.

L’exploitation de ces voies sera assurée en continu, soit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’application de l’arrêté n°032/MIT-MEF-MISP/DC/SGM/CTJ/DGI-FR/SA/036SGG18 du 29 juin 2018, qui fixe les modalités de perception des droits de passage et les tarifs par catégories de véhicules au poste de péage de Houègbo.

La SIRAT SA remercie les conducteurs pour leur collaboration dans le cadre de la modernisation du réseau routier national et les invite à respecter les conditions de passage fixées.

