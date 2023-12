Le portrait d’Oprah Winfrey rejoint ceux d’autres Américaines exceptionnelles

Un tableau représentant Oprah Winfrey, personnalité américaine ayant connu la pauvreté dans son enfance puis la gloire lorsqu’elle est devenue animatrice télé et philanthrope, figure désormais à la National Portrait Gallery, un musée de Washington consacré aux Américains célèbres.

Originaire du Mississippi rural et diplômée de Tennessee State University, une université « historiquement noire » (HBCU), Oprah Winfrey a eu l’occasion d’interviewer environ 37 000 personnes sur le plateau de son émission qui a tenu l’affiche 25 ans.

« À travers son ascension en tant qu’animatrice et productrice de l’émission The Oprah Winfrey Show, Oprah a démontré une capacité sans égal à écouter les gens et à les inspirer à donner le meilleur d’eux-mêmes », déclare la directrice du musée, Kim Sajet, dans un communiqué publié le 13 décembre à l’occasion de l’inauguration du tableau. L’œuvre de deux mètres de haut a été réalisée par le peintre Shawn Michael Warren, basé à Chicago.

Oprah Winfrey, première Africaine Américaine à devenir propriétaire d’une société de production aux États-Unis, est aussi philanthrope. Elle a fait don en tout de 500 millions de dollars à plusieurs causes, notamment à la construction d’une école pour filles en Afrique du Sud. En 2013, elle a reçu la médaille présidentielle de la Liberté, la plus haute distinction civile du pays.

Lors de la cérémonie d’inauguration à la National Portrait Gallery, elle s’est dite ravie que son portrait soit exposé dans ce musée qui rend hommage à des légendes américaines, telles qu’Harriet Tubman, Abraham Lincoln et John F. Kennedy. Parmi les grandes personnalités ayant reçu cet honneur figurent de nombreuses femmes. En voici trois exemples :

Julie Packard

La biologiste marine Julie Packard se bat pour la protection des océans depuis 50 ans. Dans les années 1970, ses efforts ont conduit à la création de l’aquarium de la baie de Monterey, en Californie, dont elle occupe la direction. À son initiative, l’aquarium a sensibilisé des millions de personnes aux problèmes qui menacent la conservation des tortues de mer, des requins et d’autres formes de vie océanique, ainsi qu’au rôle de l’océan dans la réduction des effets du changement climatique.

Elle sait combien la protection des océans est vitale à l’environnement et à la santé mondiale. « Nous en dépendons pour tellement de choses », explique-t-elle dans la présentation accompagnant son portrait sur le site de la National Portrait Gallery. « La bonne nouvelle est que l’océan est résilient. Il peut se rétablir si nous agissons rapidement. »

Betye Saar

L’artiste aux techniques mixtes Betye Saar explore les thèmes de la race, du genre et du mysticisme depuis près de 70 ans. Ses œuvres, souvent peintes sur des objets ménagers ou assemblées à partir de ceux-ci, renversent les stéréotypes raciaux et sont reconnues comme ayant contribué à la progression de la situation des femmes noires aux États-Unis.

« Enfant, je m’intéressais toujours aux contes de fée, à la magie et aux choses autres que la vie ordinaire, a-t-elle confié au journal The Guardian. C’est de là que vient mon imagerie créative lorsque j’examine les cultures et que j’essaie d’intégrer la magie à l’art. »

Dolores Huerta

La dirigeante syndicale Dolores Huerta a commencé sa carrière comme enseignante. Voyant des enfants d’agriculteurs arriver en classe la faim au ventre, elle a décidé de défendre leurs parents. Elle s’est alors mise à mobiliser les ouvriers en Californie pour qu’ils exigent un salaire équitable et de meilleures conditions de travail.

En 1962, Dolores Huerta a cofondé l’Association nationale des ouvriers agricoles (NFWA). C’est elle qui est à l’origine du slogan « ¡Sí se puede ! », repris des années plus tard en anglais (« Yes we can ! ») par le candidat à la présidence de l’époque, Barack Obama.

En 2012, ce dernier remettra Dolores Huerta la médaille présidentielle de la Liberté et rendra hommage avec humour à la célèbre phrase. « Dolores a été très bienveillante quand je lui ai avoué que j’avais volé son slogan, a déclaré le président. La connaissant, je suis heureux qu’elle m’ait laissé m’en tirer à si bon compte, parce que Dolores n’est pas du genre à plaisanter. »

Source : https://share.america.gov/fr/le-portrait-doprah-winfrey-rejoint-ceux-dautres-americaines-exceptionnelles/?utm_source=cision&utm_medium=referral

29 décembre 2023 par