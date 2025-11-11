mardi, 11 novembre 2025 -

Indice de performances des ports à conteneurs (IPPC)

Le port de Cotonou gagne 100 places au classement mondial 2024




Le Port autonome de Cotonou (PAC) confirme sa montée en puissance. Selon le classement 2024 de l’Indice de performance des ports à conteneurs (IPPC), publié par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence, le principal du Bénin réalise la deuxième plus forte progression mondiale, gagnant près de cent places en un an.

Le rapport sur l’Indice de performance des ports à conteneurs (IPPC), édition 2024 révèle que le Port autonome de Cotonou (PAC) a fait d’importantes progressions.

L’IPPC évalue l’efficacité des ports à conteneurs à partir du temps d’escale des navires, un indicateur déterminant pour mesurer la performance logistique, la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement et l’impact environnemental. Des temps de passage plus courts signifient des coûts d’exploitation réduits, une diminution des émissions de gaz à effet de serre, et une meilleure fluidité du commerce international. Pour le PAC, cette progression témoigne « des avancées opérationnelles concrètes et de l’engagement constant à offrir des services portuaires de qualité ».

Depuis 2018, la gestion du Port de Cotonou est confiée au Port d’Anvers-Bruges International (PoABI). Ce partenariat public-privé a marqué un tournant décisif dans la gouvernance et la performance de la plateforme portuaire béninoise.

Sous cette collaboration, plusieurs chantiers structurants ont vu le jour : modernisation des infrastructures et des équipements, digitalisation des procédures portuaires, et renforcement des compétences locales.
Ces initiatives, portées par la vision du gouvernement béninois, ont contribué à positionner Cotonou comme l’un des ports les plus dynamiques d’Afrique de l’Ouest.

« Cette reconnaissance internationale confirme que les réformes engagées portent leurs fruits et renforcent la place du Bénin dans le commerce mondial »

, résume un responsable portuaire.
M. M.

11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




