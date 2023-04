Le pont de Fifadji endommagé ce vendredi

Un camion chargé de matériaux de construction est resté suspendu sur le pont de Fifadji dans l’après-midi de ce vendredi 21 avril 2023 à la suite d’un accident.

La circulation est restée bloquée dans le deux sens entre 17 heures et 19h 45 mn ce vendredi 21 avril 2023 pour les usagers sur le pont de Fifadji sis dans le 9è arrondissement de Cotonou. C’est à la suite d’un accident occasionné par un camion chargé de matériaux de construction.

L’un des pneus côté chauffeur du camion s’est enlevé en pleine circulation dès la montée du pont. Le chauffeur a perdu le contrôle et le camion a roulé sur la rembarde du pont sur une longue distance au niveau du parc Africa Land.

Le camion est resté suspendu sur le pont.

Les rembardes de protection du pont ont été endommagées.

Les agents de police du commissariat de Fifadji et une équipe de dépannage sont descendus sur les lieux de l’accident.

Le camion a été dégagé du pont après des heures d’intervention.

Il n’ y a heureusement pas eu de perte en vies humaines.

M. M.

21 avril 2023 par