Le policier Delcoz Kindjanhoundé déposé en prison

Le commissaire de police Landry Bignon Delcoz Kindjanhoundé a été déposé en prison après son audition, mardi 16 décembre 2025 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Le policier Delcoz Kindjanhoundé séjourne désormais en prison en attendant son procès. Auteur d’une vidéo hostile au pouvoir, le commissaire de police Landry Bignon Delcoz Kindjanhoundé a été écouté à la Criet mardi 16 décembre. Il a présenté au procureur spécial de la Criet puis écouté par le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention.

L’officier de police apparaissait dans une courte séquence de vidéo diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle, il s’en prenait vivement au chef de l’État et exigeait sa démission. Il a été interpellé mardi 9 décembre 2025.

18 décembre 2025