Le point des rencontres de la deuxième journée

La 10e édition des Jeux Universitaires du Bénin était à sa deuxième journée ce lundi 06 Novembre 2023. Découvrez les résultats des matchs par catégorie.



Dans la discipline la plus exercée au monde Football, le champion en titre la FAST UAC, a battu IUMA de Bohicon 3-0. Un doublé de Happy Gbaguidi et un but de Boni Amidou ont aidé étudiants de Calavi à l’emporter. FLLAC-UAC et ESST Lokossa ont eux, fait match nul sur score vierge 0-0.

En ce qui concerne le handball, quatre (04) confrontations ont été disputées ce lundi. Côté des dames, FLASH UP a donné une bonne leçon à Les cours SONOU de Bohicon (21-06). L’ESM de Lokossa a également giflé SAPIENTIA de Parakou sur le score de 22-08.

Chez les hommes, c’était un peu dur entre la FASEG et l’INEPS. Score 23-20 pour FASEG. FASHS UAC a lui dominé largement INSTI Lokossa (32-08).

Quant à la discipline du Basketball, six matchs ont eu lieu. Chez les Dames, INEPS a infligé une humiliation à ENSET Lokossa (52-07) et FASHS UAC a corrigé ESGIS (24-02).

Chez les Hommes, ESST Lokossa s’est offert INEPS (40-28). Aussi la FLASH UP l’a emporté 35-34 face à l’EPAC. Victoire également pour UCAO sur UNSTIM (46-36) et ESGIS qui s’offre aussi sa victoire sur HECM Abomey-Calavi (34-26).

Les Jeux Universitaires continuent demain mardi dans l’enceinte du stade omnisports de Grand-Popo.

J.S

6 novembre 2023 par ,