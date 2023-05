Le point de la 5e étape

Longue de 124,71 Km, la 5e étape s’est jouée sur le tronçon Sèhouè-Cotonou.

Il sonnait 9h quand les cyclistes démarraient de Sèhouè.

Ils étaient au nombre de 50 coureurs à prendre le départ. Deux abandons enregistrés lors de l’étape 4 remportée en solo par KUERE NOUNAWE Rodrigue Eric du Cameroun. ED-DOGHMY Achraf du Maroc reste le maillot jaune avec 12 secondes d’avance sur HAMZA Yacine d’Algérie et KAMZONG ABOSSOLO Clovis du Cameroun.

Koné Souleymane du Burkina-Faso a remporté le premier sprint intermédiaire disputé à Allada au Km 34,16 de l’étape du jour.

Le béninois Sowou Remi a imprimé son rythme à la course et a possédé une avance de 1 minute 10 seconde sur le peloton durant un long moment mais il n’a pu aller au bout. C’est finalement le cycliste algérien Hamza Yacine qui remporte la course.

ED-DOGHMY Achraf du Maroc, maillot jaune porté depuis l’étape 1 a réussi à faire le sprint final d’arrivée. Il est parti pour être couronné grand vainqueur de cette 18e édition du Tour Cycliste International du Bénin.

J.S

7 mai 2023 par