Lancé au Bénin depuis le 15 juin 2020 Wiki Loves Earth, littéralement « Wiki aime la Terre », donne la possibilité aux amoureux du huitième art de photographier la Terre.

C’est un concours photographique international se tenant annuellement en mai, dont l’objectif est de mettre en valeur le patrimoine naturel. Les participations au concours se font par pays, organisées en général par les associations Wikimédia locales. Au Bénin, c’est l’association Wikimédia Bénin qui l’a lancée à travers un webinaire depuis le 15 juin 2020.

L’objectif principal c’est d’encourager la valorisation des zones naturelles protégées à travers des projets Wikimédia (principalement l’encyclopédie Wikipédia et sa médiathèque Wikimedia Commons). Il s’agit de prendre entre autres des photos de parcs nationaux, des réserves et jardins zoologiques, de la faune, de la flore, des montagnes, des fleuves, des lacs, des grottes du Bénin afin de les rendre visibles dans Wikipédia.

Pour cette neuvième édition avec plus de 32 pays participant dont le Bénin est à sa deuxième édition, les compétiteurs Béninois ont déjà suivi trois sessions en ligne qui leur a permis de mieux comprendre comment participer au concours. Ils savent désormais importer des photographies des zones naturelles prises par les participants eux-mêmes quelle que soit la date de prise de vue à condition qu’elles soient placées sous une licence libre.

Les prix à gagner

Sur le plan national

Les lauréats du prix au niveau du Bénin remporteront les dotations suivantes :

Un chèque-cadeau d’une valeur de 100.000 FCFA ;

Un chèque-cadeau d’une valeur de 80.000 FCFA ;

Un chèque-cadeau d’une valeur de 50.000 FCFA ;

Prix spécial

Les dix gagnants recevront chacun une affiche de leur photo avec le logo officiel du concours. les dix meilleures photos seront également exposées sur nos canaux digitaux

Sur le plan international

En septembre 2020, le jury international choisira les meilleures photos (de toutes les photos du concours) parmi lesquelles 10 photos Béninoises feront partie de la liste. Le gagnant de la première place Amazon pour la même valeur. Les autres prix internationaux étant des bons d’achat Amazon.

En raison de la situation liée à la pandémie du COVID 19, toutes nos activités sont en ligne en respect des mesures barrières et recommandations du gouvernement.

Fouillez vos appareils photos, vos smartphones, vos téléphones portables, vos clés usb ou vos disque durs etc..., pour participer au concours Wiki Loves Earth 2020 Bénin jusqu’au 31 juillet 2020 et gagner plusieurs lots.

29 juin 2020 par