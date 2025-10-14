Le personnel du Parlement sensibilisé sur les avantages et les risques liés aux réseaux sociaux

Le chef de la Cellule de communication et porte-parole du Président de l’Assemblée nationale, Vitali BOTON, a animé une communication sur « L’impact des réseaux sociaux sur nos vies privées, nos pratiques professionnelles et nos carrières dans la fonction publique parlementaire ». La séance s’est déroulée, lundi 13 octobre 2025, lors de la cérémonie des couleurs et vise vise à sensibiliser le personnel parlementaire, civil et militaire, sur les valeurs civiques et morales.

Sensibiliser la communauté parlementaire sur les opportunités et les risques liés à l’usage des réseaux sociaux d’une part, et montrer comment elle peut en tirer de grands profits sans compromettre sa vie privée, sa réputation et sa carrière d’autre part, c’est l’objectif d’une communication animée ce lundi 13 octobre 2025, par le chef de la Cellule de communication et porte-parole du Président de l’Assemblée nationale.

Au cours de la séance d’échanges avec le personnel parlementaire, civil et militaire, Vitali BOTON a souligné que les réseaux sociaux, notamment Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, X (ancien Twitter), LinkedIn et autres, façonnent les comportements, influencent l’image et orientent, souvent à l’insu de l’agent, le cours de sa carrière et de ses responsabilités.

Ces réseaux sociaux selon le communicateur, relève de l’explosion des nouvelles technologies de l’information et de la communication dont il est difficile de s’en passer. « Ils rythment nos relations privées, structurent nos pratiques professionnelles et influencent jusqu’à nos carrières dans la fonction publique. Dans une institution aussi sensible que l’Assemblée nationale, la question est encore plus cruciale, car chaque agent devient, malgré lui, un ambassadeur de l’image du Parlement », a fait observer Vitali BOTON.

L’hyperconnexion aux réseaux et ses impacts sur la vie privée

Selon le porte-parole du président de l’Assemblée nationale, les réseaux sociaux ont profondément transformé la manière de communiquer, de partager et même d’exister publiquement. Une hyperconnexion qui soulève des interrogations majeures sur « la notion même de vie privée ». Laquelle renvoie d’après lui, à « cet espace personnel où chacun devrait pouvoir préserver son intimité, ses opinions, ses émotions et certaines informations qui ne regardent que lui ».

« Or, sur les réseaux sociaux, la frontière entre sphère publique et sphère privée devient de plus en plus floue : ce que l’on publie, commente ou partage peut facilement échapper à notre contrôle et être vu, interprété ou exploité par autrui », a-t-il indiqué avant d’évoquer quelques aspects positifs relatifs entre autres au maintien du contact avec la famille, les amis, les camarades de promotion, et l’accès facile à des groupes d’entraide et de solidarité. « Les réseaux sociaux peuvent également constituer un outil de mémoire et de valorisation des moments de vie, offrant un espace d’expression pour partager ses passions, ses réussites ou ses engagements », a souligné Vitali BOTON.

Au sujet des aspects négatifs, il a relevé les « risques d’exposition involontaire de données personnelles, la perte de contrôle sur les contenus partagés, la traçabilité et le profilage numérique, l’atteinte à la réputation, la pression sociale et psychologique, la confusion entre sphère publique et sphère privée, le risque de cyberharcèlement et d’usurpation d’identité ».

Réseaux sociaux et pratiques professionnelles

En plus d’être des outils de communication personnelle, les réseaux sociaux selon le porte-parole du Président de l’Assemblée nationale, sont devenus « des instruments puissants pour le travail et la diffusion de l’information ».

Dans la fonction publique parlementaire, a-t-il fait savoir, l’impact des réseaux sociaux est particulièrement visible et double car, offrant des opportunités uniques, mais aussi des risques.

Du point de vue des opportunités, les réseaux sociaux selon Vitali BOTON, constituent « un outil puissant de travail et de communication ». Il a évoqué à titre illustratif, les journalistes et communicateurs parlementaires qui, grâce aux réseaux X, LinkedIn et Facebook, peuvent diffuser rapidement des informations officielles, des communiqués, etc. Un simple tweet pouvant toucher des milliers de citoyens en quelques minutes.

Les archivistes et documentalistes selon ses explications, peuvent utiliser les réseaux sociaux pour créer une bibliothèque numérique, facilitant ainsi l’accès du public et des chercheurs. Il en est de même pour les juristes et légistes de l’Assemblée nationale pour qui les plateformes sociales peuvent constituer « un outil de veille, d’échange professionnel et de vulgarisation du droit », favorisant à la fois la transparence, la collaboration et le rayonnement du travail législatif.

A côté de ces opportunités, il y a des risques. Et ces risques sont liés à la fuite d’informations sensibles, aux conflits d’intérêts et la perte de crédibilité, la désinformation et les fake news.

Les défis dans l’administration parlementaire

L’un des défis majeurs qu’impose l’usage des réseaux sociaux dans la fonction publique parlementaire selon Vitali BOTON, réside dans la frontière, souvent floue, entre vie privée et vie professionnelle. A cet effet, il est recommandé à la communauté parlementaire, l’observance de la prudence, de la retenue et de la conscience du rôle qu’elle incarne en ligne.

A l’en croire, plus les responsabilités sont élevées, plus cette frontière devient difficile à tracer. « Une simple prise de position du Secrétaire général administratif, même émise sur un compte personnel, pourrait être immédiatement interprétée comme la position officielle de l’Assemblée nationale. De même, un commentaire du porte-parole du Président de l’Assemblée nationale sera spontanément associé à l’opinion du Président lui-même. Et une réflexion partagée par le Directeur des services législatifs pourrait être reliée, à tort ou à raison, à un texte de loi en examen ou à une orientation législative du moment ».

Autant d’exemples qui, pour lui, illustrent la responsabilité particulière qui pèse sur chaque fonctionnaire parlementaire. « Ses paroles, ses gestes et ses publications dépassent souvent le cadre de la sphère privée. Servir une institution d’une telle envergure impose de considérer que sur les réseaux sociaux, l’on ne s’exprime pas « totalement » en son nom propre.

L’usage des réseaux sociaux dans la fonction publique parlementaire requiert une vigilance accrue. « La fonction publique parlementaire n’est pas une administration comme les autres : elle implique des devoirs de réserve, de neutralité et de loyauté renforcés. Dans ce contexte, les agents doivent toujours garder à l’esprit que leurs actions, même en ligne et à titre personnel, peuvent avoir un impact sur la réputation de l’Assemblée nationale.

Entre vie professionnelle et vie privée, la frontière est souvent ténue », a-t-conseillé avant d’exhorter les agents à quelques recommandations. Il s’agit de

– préserver la confidentialité et la sécurité des données ;

– respecter le devoir de réserve et la neutralité politique ;

– séparer vie professionnelle et vie privée ;

– faire preuve de discrétion et de modestie ;

– éviter toute confusion entre opinion personnelle et position institutionnelle ;

– vérifier systématiquement la fiabilité des informations partagées ;

– protéger son image et celle de l’institution ;

– s’abstenir de toute publication polémique ou émotionnelle ;

– contribuer positivement à l’image du Parlement ;

– participer aux formations et respecter la charte d’utilisation interne.

F. A. A.

14 octobre 2025 par ,