Le personnel dénonce la gestion de la SE

Les agents de la mairie de Bembéréké se plaignent de la gestion de la Secrétaire exécutive Aquéline Isabelle Béhanzin.

Des plaintes relatives à la gestion du personnel administratif de la mairie de Bembéréké depuis l’installation de la Secrétaire exécutive, Aquéline Isabelle Béhanzin. Les agents ont adressé une note le 6 novembre 2023 à la Secrétaire Exécutive pour réclamer leurs droits. Depuis le début de la réforme qui a vu la prise de fonction de la SE et celle des cadres tirés au sort, informent les agents, le personnel a vu son traitement radicalement changé tant sur le plan de la gestion des ressources humaines que sur le paiement des salaires, primes et autres avantages. Ils citent entre autres le non-paiement à temps des primes de subjection des agents ; non-paiement à temps des frais de missions des agents ; non prise en compte des primes de désintéressement des membres des organes de passation des marchés publics, la cessation de paiement des frais liés à la confection des documents de planification au motif que c’est une injonction de la cellule de suivi de la réforme ; et la rétention des agents au-delà des heures supplémentaires de service sans aucune reconnaissance.

Pour les agents les nombreuses violations dont ils font objet mettent en péril la bonne exécution de la mission de la SE dans la commune. Ils souhaitent une régularisation rapide de leurs droits.

9 novembre 2023 par