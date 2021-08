Le personnel de la présidence sommé de se faire vacciner

L’obligation est faite au personnel de la présidence de la République de se faire vacciner contre la Covid-19.

Des sources proches du palais de la Marina révèle qu’un ultimatum de 72 heures a été donné au personnel pour se faire vacciner et faire vacciner leurs proches.

S’il en est ainsi, c’est que la décision sera étendue à tous les ministères, les institutions de la République et autres services et entreprises.

L’augmentation exponentielle des cas de contamination et de décès liés au Covid-19 ces derniers jours est certainement est l’origine de cette décision. Des dizaines de décès dus au Covid-19 ont été enregistrés ces derniers jours dans les centres de prise en charge et dans des hôpitaux.

Selon les autorités sanitaires, en plus des autres mesures de prévention, la vaccination est l’arme efficace contre la Covid-19.

