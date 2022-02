Le pasteur Kpodékon et 19 fidèles en prison

Le gourou de la secte "Azzaël Awouignan", pasteur Mesmin Kpodékon et 19 autres fidèles sont sous mandat de dépôt. Ils sont placés en détention provisoire après présentation au procureur de la République.

Suite aux affrontements survenus entre les fidèles de la secte "Azzaël Awouignan" et les éléments de la police républicaine, le gourou, Mesmin Kpodékon et 19 fidèles sont en détention provisoire en attendant leur procès.

Le village de Hogandji situé à Monkpa dans la commune de Savalou a été le théâtre de violents affrontements entre forces de l’ordre et fidèles de ladite confession religieuse le 29 janvier dernier. Le bilan est de 09 morts dont 02 policiers, et la fille du pasteur.

Tout est parti des violences infligées à une femme enceinte par des membres de la secte lundi 24 janvier 2022. Plusieurs fois convoqués, ils n’ont pas cru devoir répondre à la police. Les hommes en uniforme décident alors de se rendre à leur siège pour comprendre les faits. C’est alors que la situation a dégénéré.

Pour les fidèles de la secte "Azzaël Awouignan", la fin du monde approche, et il est nécessaire de partager ses biens. Prétexte au nom duquel ils s’attaquent aux biens d’autrui.

