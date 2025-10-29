mercredi, 29 octobre 2025 -

Justice

Le pasteur Edgard Guidibi en prison




Le pasteur et promoteur immobilier, Minaboua Edgard Marius Guidibi, séjourne désormais en prison. Il a été placé sous mandat de dépôt au terme d’une audition au parquet spécial de la Cour spéciale des affaires foncières (CSAF), ce mardi 28 octobre 2025. Son épouse, poursuivie dans la même procédure, est placée sous contrôle judiciaire.

Edgard Guidibi derrière les barreaux. Après une audition à la Cour spécial des affaires foncières, ce mardi 28 octobre 2025, son dossier a été transmis au juge d’instruction. Trois chefs d’accusation ont été retenus contre lui.
L’homme de Dieu selon les informations, est poursuivi pour association de malfaiteurs, escroquerie par appel public et stellionat. La procédure judiciaire va suivre son cours et il sera bientôt jugé.
De sources concordantes affirment que d’autres plaignants potentiels entendent saisir la CSAF dans la même procédure. Ce qui pourrait compliquer la situation du pasteur.

F. A. A.

29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




