Brigade criminelle

Le pasteur Edgard Guidibi en garde-à-vue




Le pasteur Edgard Guidibi en garde-à-vue à la Brigade criminelle ! Le promoteur immobilier serait poursuivi dans le cadre d’une procédure judiciaire relative à une transaction foncière.

Le pasteur Edgard Guidibi est encore interpellé dans le cadre d’une transaction foncière. Le promoteur immobilier, selon Le Potentiel, est actuellement en garde-à-vue à la Brigade criminelle pour une transaction litigieuse jugée litigieuse.
L’ex conseiller du président de la République, Boni Yayi, sera présenté dans les jours à venir devant la Cour spéciale des affaires foncières (CSAF).
Ce n’est pas la première fois que ce chef d’entreprise, promoteur de « Global service plus » a des démêlées avec la justice.

F. A. A.

22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




