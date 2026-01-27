vendredi, 30 janvier 2026 -

Elections communales et municipales 2026

Le parti UP-R a fait des percées à Cotonou




La CENA a publié mardi dernier les résultats des élections communales et municipales du 11 janvier 2026. Le constat général montre que l’Union Progressiste le Renouveau (U-PR) a raflé des postes de conseillers au plan national mais le parti a aussi fait des percées à Cotonou, la capitale économique, qui représente le département du Littoral.

L’Union Progressiste le Renouveau est arrivé en tête, avec des résultats très édifiants dans les 13 arrondissements que compte la commune de Cotonou.
L’analyse des résultats et autres données de chaque arrondissement, montre que trois arrondissements ont réalisé des performances au vue des suffrages obtenus.

En première position, le 2ème arrondissement de Cotonou vient en tête avec 65% des voix, grâce surtout aux efforts des quatre leaders que sont : le chef d’arrondissement sortant et 1er titulaire aux municipales comme aux législatives, Alexandre Sohou ; la députée de la 15ème Circonscription Electorale qui vient d’être réélue à son poste ; l’honorable Denise ; le candidat à l’élection présidentielle de 2006, l’ancien ministre Luc Gnacadja ; l’honorable Ali Camarou et sans oublier les quatre candidats titulaires et leurs suppléants.

Il est suivi par le 5ème arrondissement de Cotonou, qui a fait des percées remarquables avec aussi 65% de voix obtenues. Ce résultat a été réalisé grâce au seul leader et chef d’Arrondissement sortant, et seul candidat titulaire aux municipales, Parfait Dekoun. Cette percées est aussi le fruit des efforts fournis par le 1er suppléant aux législatives sur la liste de l’UP-R et la seule candidate suppléante aux communales. Malgré la présence sur la liste des partis adverses, de six fils de l’arrondissement, candidats aux élections législatives, dont deux têtes de liste : le seul député rescapé du parti Les Démocrates de la 15ème Circonscription Electorale, l’honorable Gafari Adéchokan et son suppléant qui sont 1er titulaire et 1er suppléant sur la liste du parti Les Démocrates ; et la 1ère titulaire et la titulaire au poste féminin de la liste du BR, qui sont ressortissants du 5ème arrondissement.

En troisième position, le 4ème arrondissement de Cotonou a raflé 62% des suffrages exprimés, grâce à l’effort constant et à la maîtrise de son territoire, du chef d’arrondissement sortant, Saliou Adédjouma, et du député de la 15ème Circonscription Electorale, l’honorable Délonix Kogblévi appuyés par les deux candidats aux communales et leurs suppléants, sans oublier dame Marie da Silva.

Voici les résultats obtenus par ordre de performances proportionnelles de voix obtenues par rapport aux suffrages exprimées :
1er Arrondissement ;13ème Arrondissement ; 8ème Arrondissement ; 11ème Arrondissement ; 7ème Arrondissement ; 12ème Arrondissement ; 6ème Arrondissement ; 3ème Arrondissement et 10ème Arrondissement.
Au total, les résultats des élections communales et municipales 2026 ont montré que le parti UP-R s’est largement imposé en tête et confirme sa domination politique sur la commune de Cotonou avec 34 postes de conseillers contre 15 pour le BR, son challenger.

27 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou




