La Sgds rend propre l’esplanade de la place de l’Amazone

Finances publiques

Le Parlement scrute le rapport 2024 de la CDC Bénin


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les députés de la Commission des finances et des échanges ont entamé ce lundi 18 août 2025 un atelier de trois jours consacré au rapport annuel 2024 de la Caisse des (…)  
Echanges discourtois entre internautes

Cotonou appelle Béninois et Gabonais à la « retenue et fraternité »


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement béninois a appelé, lundi 18 août 2025, ses citoyens à la retenue dans leurs échanges en ligne avec des internautes gabonais, après une polémique autour de (…)  
Tragédie de Glazoué

Le parti RN exprime sa compassion


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le parti Renaissance Nationale (RN) a exprimé, dans un communiqué publié ce lundi, sa « tristesse infinie et profonde consternation » après l’accident de bus de la (…)  
Drame sur le fleuve Ouémé à Glazoué

23 corps repêchés, 21 encore sous l’eau


18 août 2025 par Marc Mensah
L’opération de secours enclenchée après la plongée d’un bus de la compagnie STM dans le fleuve Ouémé, au niveau de Thio, commune de Glazoué donne des résultats. L’épave (…)  
Journée internationale du journaliste sportif célébrée en différé

l’UPSB célèbre les journalistes sportifs à Abomey et Bohicon


18 août 2025 par La Rédaction
L’Union des Professionnels de la Presse Sportive du Bénin (UPSB) a célébré en différé la Journée internationale du journaliste sportif, le samedi dernier, avec une série (…)  
Compétition interclubs de la CAF

Dadjè FC démarre sa préparation ce mardi


18 août 2025 par Marc Mensah
C’est désormais officiel ! Dadjè FC lance officiellement sa préparation. Le coach Yaya Koné a reçu le feu vert, après une réunion jugée « fructueuse » avec les (…)  
Faits divers à Bohicon

Un puisatier tué par la chute d’un seau de sable


18 août 2025 par Marc Mensah
Un puisatier est décédé, vendredi 15 août 2025, à Bohicon, après avoir été mortellement heurté par un seau de sable tombé dans un puits en cours de creusement. Un seau (…)  
Des perturbations annoncées sur le réseau de la SBEE


18 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Du mercredi 20 au mardi 26 août 2025, la fourniture de l’énergie (…)
Un convoi de motos transportant de produits illicites intercepté


18 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de ses opérations de lutte contre la contrefaçon et le (…)
Session d’orientation des bacheliers à l’UAC les 21 et 22 août


18 août 2025 par Marc Mensah
L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) organise une session d’orientation à (…)
Quatre personnes arrêtées pour vol de câbles en cuivre


18 août 2025 par Marc Mensah
Quatre personnes, dont trois ouvriers et un récupérateur de ferrailles, (…)
L’ex directeur de l’hôpital de Mènontin n’est plus !


18 août 2025 par Marc Mensah
Serge Patrick Zantangni, ancien directeur général de l’hôpital de (…)
Le bus accidenté repêché (images)


18 août 2025 par Marc Mensah
Voici en images le bus de la STM repêché, ce lundi 18 aôut 2025, après (…)
Le président du CES fait Grand Officier


18 août 2025 par Marc Mensah
Le président du Conseil Économique et Social (CES), Conrad Gbaguidi, a (…)
L’UP-R exprime sa compassion après le drame


18 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) a réagi au drame de la route (…)
Pistolet automatique et chanvre indien découverts dans les bagages d’un (…)


18 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police a procédé à l’interpellation de deux voyageurs, mercredi 13 (…)
Bosquet Investments Ltd. acquiert 21,22 % du capital d’Ecobank (…)


18 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Ecobank Transnational Incorporated (ETI), société mère du Groupe (…)
Il n’y a plus d’espoir de retrouver des survivants


18 août 2025 par Marc Mensah
Au lendemain du drame survenu sur le fleuve Ouémé dans la commune de (…)
10 jours pour célébrer le savoir-faire béninois


18 août 2025 par Marc Mensah
Du 22 au 31 août 2025, l’esplanade du Palais des Congrès de Cotonou (…)
Louis VLAVONOU fait Dignitaire de la Cour royale de Savalou


18 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le président de l’Assemblée nationale a reçu une distinction spéciale, (…)
Topanou dresse le profil idéal du Président post-Talon


17 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
À moins d’un an de la Présidentielle 2026, le débat sur l’après-Talon (…)
Le gouvernement exprime sa compassion et annonce une enquête


17 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement béninois a réagi après le grave accident de circulation (…)
« L’ANIP n’a pas encore communiqué de statistiques »


17 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) n’a encore (…)
Zul Kifl Salami salue la diversification de l’économie béninoise


22 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Présent à Alger à l’occasion des Assemblées annuelles 2025 du Groupe de (…)
Vers une coopération commerciale accrue entre Dakar et Cotonou


16 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin et le Sénégal entretiennent des relations très cordiales et (…)
Le tandem TALON-FAYE pour redynamiser l’UEMOA


16 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) pourra (…)
Le 𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 𝗲𝘁 𝗹𝗲 𝗡𝗶𝗴𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲𝗻𝘁 𝗹𝗲 𝘁𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲́𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲́𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗾𝘂𝗲 (…)


21 juin 2025 par Judicaël ZOHOUN
Extrait du message du Chef de l’Etat au sommet de la Cedeao à Abuja ce (…)
Dr Zul-Kifl Salami, leader de la coopération économique arabo-africaine


3 juin 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Chargé de mission du président de la République, Dr Zul-Kifl Salami (…)
Cotonou accueille le navire de croisière ‘’ Crystal Symphony’’


28 avril 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Crystal Symphony, luxueux navire de croisière, a fait escale pour la (…)
Voici les conditions d’agrément pour le placement de main-d’œuvre


17 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique à travers un Arrêté (…)
Un blessé par balles sur le pont de Malanville


17 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un nouvel incident s’est produit, ce samedi 16 août 2025, sur le pont (…)
9 rescapés et 45 morts à (Thio) Glazoué


17 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un bus de transport en commun a chuté au petit matin de ce dimanche 17 (…)
Jean Roger AHOYO honoré à la 5e édition de « Célébrons nos icônes »


17 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Centre de Promotion de l’Entrepreneuriat et des Arts (CEPREA), a (…)
14 ans de prison pour insertion de la drogue dans les bagages des voyageurs


16 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Jeudi 14 août 2025, la Cour de répression des infractions économiques (…)
HAI récompense les lauréats du Slam sur la justice environnementale


16 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le jeu concours Slam sur la justice environnementale, une initiative de (…)
La Police interpelle un faux magistrat à Parakou


16 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Longtemps recherché suite à des plaintes successives d’honnêtes (…)
40 colis de chanvre indien interceptés à Illara


16 août 2025 par Marc Mensah
Le Commissariat frontalier d’Illara a intercepté, mardi 12 août 2025, (…)
Marcel Gbetable remporte l’or au tir de précision


16 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Deux ans après son sacre mondial en doublette mixte à Cotonou, Marcel (…)
44 fonctionnaires contrôleurs mutés


16 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
44 fonctionnaires contrôleurs des eaux, forêts et chasse, mutés le 14 (…)
RoW, 1ère carte régionale prépayée émis par un Trésor Public dans l’Uemoa


16 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Groupement Interbancaire Monétique de l’UEMOA (GIM-UEMOA) et le (…)
Mgr Soviguidi nommé Nonce apostolique au Burkina-Niger


15 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Pape Léon XIV a nommé Mgr Eric Soviguidi de nationalité béninoise, (…)
