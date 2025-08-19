La Sgds rend propre l’esplanade de la place de l’Amazone

Finances publiques Le Parlement scrute le rapport 2024 de la CDC Bénin

Les députés de la Commission des finances et des échanges ont entamé ce lundi 18 août 2025 un atelier de trois jours consacré au rapport annuel 2024 de la Caisse des (…)

Echanges discourtois entre internautes Cotonou appelle Béninois et Gabonais à la « retenue et fraternité »

Le gouvernement béninois a appelé, lundi 18 août 2025, ses citoyens à la retenue dans leurs échanges en ligne avec des internautes gabonais, après une polémique autour de (…)

Tragédie de Glazoué Le parti RN exprime sa compassion

Le parti Renaissance Nationale (RN) a exprimé, dans un communiqué publié ce lundi, sa « tristesse infinie et profonde consternation » après l’accident de bus de la (…)

Drame sur le fleuve Ouémé à Glazoué 23 corps repêchés, 21 encore sous l’eau

L’opération de secours enclenchée après la plongée d’un bus de la compagnie STM dans le fleuve Ouémé, au niveau de Thio, commune de Glazoué donne des résultats. L’épave (…)

Journée internationale du journaliste sportif célébrée en différé l’UPSB célèbre les journalistes sportifs à Abomey et Bohicon

L’Union des Professionnels de la Presse Sportive du Bénin (UPSB) a célébré en différé la Journée internationale du journaliste sportif, le samedi dernier, avec une série (…)

Compétition interclubs de la CAF Dadjè FC démarre sa préparation ce mardi

C’est désormais officiel ! Dadjè FC lance officiellement sa préparation. Le coach Yaya Koné a reçu le feu vert, après une réunion jugée « fructueuse » avec les (…)

