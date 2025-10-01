mercredi, 1er octobre 2025 -

Présidentielle 2026

Le parti Moele-Bénin s’engage pour Wadagni




A sept mois de l’élection présidentielle de 2026, la section communale de Oké-Owo du Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin (Moele-Bénin) a exprimé son « soutien sans réserve » au candidat Romuald Wadagni.

Les militants et responsables du Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin (Moele-Bénin) ont porté leur choix pour la présidentielle 2026 sur Romuald Wadagni.

Dans une déclaration publiée le 28 septembre 2025, la section communale d’Oké-Owo à Savè a exprimé sa « totale adhésion et son soutien sans réserve » au candidat de la mouvance présidentielle.

Pour ces militants, Wadagni incarne la relève et l’espérance, dans la droite ligne de l’action de Patrice Talon. Leur engagement fait suite à la visite le 31 août dernier du président du parti Moele-Bénin, Jacques Ayadji. « Préparer nos candidats pour les communales et les législatives, mais pour la présidentielle, suivre le choix du président Talon », avait rappelé le président du parti. A la suite de cette visite, le congrès extraordinaire du 5 septembre a entériné la candidature de Wadagni, qui s’était rendu au siège du parti à la veille de l’événement.
À Oké-Owo, l’adhésion au choix Wadagni ne se limite pas à une ligne politique. C’est aussi une affaire de bilan.

Sous la présidence de Talon, la transformation de la localité est visible, selon des responsables de la section. Les militants citent, entre autres, le bitumage de la route inter-États n°5, axe vital entre Savè et Oké-Owo ; la mise en place d’un commissariat d’arrondissement ; l’accès renforcé à l’eau potable ; et la démolition des obstacles au franchissement du fleuve Okpara.

« Ce sont des preuves que le développement, la justice territoriale et l’équité ne sont pas des slogans, mais des réalités palpables », indique la déclaration.

La base de Moele-Bénin à Oké-Owo voit en Romuald Wadagni le candidat capable de faire mieux encore. « Avec lui, l’accélération remplacera la simple continuité », précise la déclaration.

La section promet de mener une campagne sans relâche dans « chaque hameau, chaque village, chaque quartier de l’arrondissement d’Okpara et de la commune de Savè ».
« Romuald Wadagni, c’est le souffle neuf dans la continuité, l’accélération dans la stabilité », conclut la déclaration.
M. M.

1er octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




