Le parti ‘’Les démocrates’’ présente ses condoléances à la famille Soglo en deuil

L’ancien président béninois Nicéphore Soglo est en deuil. Dans un communiqué en date du 02 décembre 2020, le parti ‘’Les démocrates’’ a présenté ses condoléances à la famille Soglo.

Nicéphore Soglo a perdu ses sœurs Reine Soglo épouse Bio et Immaculée Soglo épouse Boni. Bouleversé par ces douloureuses nouvelles, le parti a exprimé ses vives et sincères condoléances aux familles éplorées. Le parti réitère toute son affection et son soutien au président Nicéphore Soglo et à son épouse, Rosine Vieyra Soglo.

« Excellence monsieur le président Nicéphore Soglo et madame Rosine Vieyra Soglo, en ces moments de douleur et de tristesse, soyez rassurés que le parti ‘’Les démocrates’’ est à vos côtés pour affronter cette période d’affliction », a notifié Nourénou Atchadé, vice-président du parti.

