"Les Démocrates" en session extraordinaire ce lundi

La Coordination Nationale du parti "Les Démocrates" tient une session extraordinaire ce lundi 13 octobre 2025.

Tous les membres de la Coordination Nationale sont invités à une session extraordinaire au siège du parti "Les Démocrates" à Fifadji Cotonou. L’ordre du jour porte sur la présentation du rapport de la Commission Nationale de Candidature chargée de la désignation du duo de candidats du parti à l’élection présidentielle du 12 avril 2026.

L’opération d’enregistrement des dossiers de candidatures pour l’élection présidentielle de 2026 au Bénin a débuté, vendredi 10 octobre 2025, à la Commission électorale nationale autonome.

