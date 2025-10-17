vendredi, 17 octobre 2025 -

Élection présidentielle 2026

Le parti ‘’Les Démocrates’’ en flagrant délit de faux

(Le duo Agbodjo–Lodjou présente un parrainage invalide)




En manque de parrainages requis pour valider sa candidature, le duo Renaud Agbodjo – Jude Bonaventure Lodjou du parti ‘’Les Démocrates’’ a présenté, ce vendredi 17 octobre 2025, à la Commission électorale nationale autonome, le parrainage invalidé par le tribunal de Cotonou.

Le parti ‘’Les Démocrates’’ fait usage de faux document. Alors que le duo Agbodjo–Lodjou est attendu pour compléter leur dossier de candidature à l’élection présidentielle, le parti n’a trouvé d’autres moyens que de présenter le parrainage du député Michel Sodjinou invalidé par le tribunal de Cotonou. Une violation manifeste de la décision judiciaire.

Après la décision rendue par la justice, la CENA a invalidé la fiche de parrainage délivré le 02 septembre à l’élu de la 19e circonscription électorale. La CENA a délivré à l’intéressé une nouvelle fiche de parrainage en vue de lui permettre d’exercer les droits qui y sont attachés.

Le député Michel Sodjinou dit ne pas reconnaître le processus de désignation du duo présidentiel de son parti. Il a décidé de ne pas accorder son parrainage au duo Agbodjo–Lodjou. Selon des sources concordantes, cet acte pourrait coûter cher à la formation politique dirigée par Boni Yayi. La présentation d’un document officiellement annulé constitue une infraction de faux et usage de faux au regard de la loi.
A.A.A

17 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso




