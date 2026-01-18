Le parti LD ne pèse que 16,14% de suffrages au plan national

Le parti Les Démocrates (LD), principale formation politique opposée au régime du président Patrice Talon, n’a obtenu que 16,14% des suffrages exprimés au plan national, lors des élections législatives du 11 janvier 2026. Un résultat qui confirme la débâcle d’une formation politique en lambeau et en proie à des divergences internes.

Ce samedi 17 janvier 2026, la Commission électorale nationale autonome (CENA), a publié les résultats provisoires des élections législatives du 11 janvier 2026. Le parti Les Démocrates, parti dit ‘’du peuple’’, et très actif sur les réseaux sociaux recueille au plan national, 16,14% des suffrages exprimés, et se retrouve très loin derrière les partis Union progressiste le renouveau (UP-R), et le Bloc républicain (BR), tous deux de la majorité présidentielle, qui obtiennent respectivement 41,15% et 36,64% des suffrages. La Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), qui se réclame également de l’opposition a obtenu 4,86% de suffrage contre 1,12% pour le MOELE-BENIN, parti de la mouvance.

Outre l’échec au plan national, les LD n’ont pu réunir le score de 20% exigé dans toutes les circonscriptions électorales (CE), pour lever de sièges à l’Assemblée nationale, 10e législature. Sur les 24 CE, le parti n’a atteint ce seuil que dans 11 CE.

Résultats des LD par circonscription électorale

1ère circonscription électorale : 15,60%

2e circonscription électorale : 29,39%

3e circonscription électorale : 05,88%

4e circonscription électorale : 25,20%

5e circonscription électorale : 09,50%

6e circonscription électorale : 20,61%

7e circonscription électorale : 22,63%

8e circonscription électorale : 33,98%

9e circonscription électorale : 18,72%

10e circonscription électorale : 20,95%

11e circonscription électorale : 02,89%

12e circonscription électorale : 05,30%

13e circonscription électorale : 20,41%

14e circonscription électorale : 25,00%

15e circonscription électorale : 32,73%

16e circonscription électorale : 32,84%

17e circonscription électorale : 04,35%

18e circonscription électorale : 07,94%

19e circonscription électorale : 24,40%

20e circonscription électorale : 11,56%

21e circonscription électorale : 06,43%

22e circonscription électorale : 15,58%

23e circonscription électorale : 06,86%

24e circonscription électorale : 03,36%.

Contrairement aux élections de 2023 où le parti avait bénéficié d’un vote émotif de nombreux électeurs, les crises répétées qui l’ont secoué à la veille des élections de 2026, ont permis à de nombreux citoyens de prendre la mesure de la situation et de prendre leur responsabilité. Loin d’être une alternance de gouvernance, le parti LD s’est révélé par une série de dysfonctionnements marqués entre autres par l’absence de démocratie interne, une gestion opaque, des conflits de leadership, le régionalisme manifeste de certains dirigeants, la prise de décisions unilatérales qui désormais font du parti, une formation politique tribaliste écartée des ambitions nationales. Autant de dérives qui ont poussé certains militants à claquer la porte et lui faire perdre toute crédibilité. C’est le cas des 06 députés frondeurs qui ont réussi à se faire élire sous les couleurs des partis de la mouvance présidentielle.

F. A. A.

18 janvier 2026 par