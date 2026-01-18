mercredi, 21 janvier 2026 -

828 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)    

Elections législatives de janvier 2026

Le parti LD ne pèse que 16,14% de suffrages au plan national




Le parti Les Démocrates (LD), principale formation politique opposée au régime du président Patrice Talon, n’a obtenu que 16,14% des suffrages exprimés au plan national, lors des élections législatives du 11 janvier 2026. Un résultat qui confirme la débâcle d’une formation politique en lambeau et en proie à des divergences internes.

Ce samedi 17 janvier 2026, la Commission électorale nationale autonome (CENA), a publié les résultats provisoires des élections législatives du 11 janvier 2026. Le parti Les Démocrates, parti dit ‘’du peuple’’, et très actif sur les réseaux sociaux recueille au plan national, 16,14% des suffrages exprimés, et se retrouve très loin derrière les partis Union progressiste le renouveau (UP-R), et le Bloc républicain (BR), tous deux de la majorité présidentielle, qui obtiennent respectivement 41,15% et 36,64% des suffrages. La Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), qui se réclame également de l’opposition a obtenu 4,86% de suffrage contre 1,12% pour le MOELE-BENIN, parti de la mouvance.
Outre l’échec au plan national, les LD n’ont pu réunir le score de 20% exigé dans toutes les circonscriptions électorales (CE), pour lever de sièges à l’Assemblée nationale, 10e législature. Sur les 24 CE, le parti n’a atteint ce seuil que dans 11 CE.

Résultats des LD par circonscription électorale
1ère circonscription électorale : 15,60%
2e circonscription électorale : 29,39%
3e circonscription électorale : 05,88%
4e circonscription électorale : 25,20%
5e circonscription électorale : 09,50%
6e circonscription électorale : 20,61%
7e circonscription électorale : 22,63%
8e circonscription électorale : 33,98%
9e circonscription électorale : 18,72%
10e circonscription électorale : 20,95%
11e circonscription électorale : 02,89%
12e circonscription électorale : 05,30%
13e circonscription électorale : 20,41%
14e circonscription électorale : 25,00%
15e circonscription électorale : 32,73%
16e circonscription électorale : 32,84%
17e circonscription électorale : 04,35%
18e circonscription électorale : 07,94%
19e circonscription électorale : 24,40%
20e circonscription électorale : 11,56%
21e circonscription électorale : 06,43%
22e circonscription électorale : 15,58%
23e circonscription électorale : 06,86%
24e circonscription électorale : 03,36%.

Contrairement aux élections de 2023 où le parti avait bénéficié d’un vote émotif de nombreux électeurs, les crises répétées qui l’ont secoué à la veille des élections de 2026, ont permis à de nombreux citoyens de prendre la mesure de la situation et de prendre leur responsabilité. Loin d’être une alternance de gouvernance, le parti LD s’est révélé par une série de dysfonctionnements marqués entre autres par l’absence de démocratie interne, une gestion opaque, des conflits de leadership, le régionalisme manifeste de certains dirigeants, la prise de décisions unilatérales qui désormais font du parti, une formation politique tribaliste écartée des ambitions nationales. Autant de dérives qui ont poussé certains militants à claquer la porte et lui faire perdre toute crédibilité. C’est le cas des 06 députés frondeurs qui ont réussi à se faire élire sous les couleurs des partis de la mouvance présidentielle.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

18 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou




Youssouf ISSA, le plus jeune député de la 10e législature


20 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le plus jeune député de la 10e législature au Bénin est âgé de 31 ans. (…)
Lire la suite

La Cour constitutionnelle confirme les résultats de la CENA


19 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Cour constitutionnelle a proclamé ce lundi 19 janvier 2026, les (…)
Lire la suite

Des ministres font leur entrée au Parlement


19 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Des membres du gouvernement ont été élus députés au terme des élections (…)
Lire la suite

Liste provisoire des 109 députés élus aux législatives du 11 janvier 2026


17 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
La Cena vient de rendre public les résultats provisoires des élections (…)
Lire la suite

36,73 % de taux de participation aux législatives


17 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a procédé, samedi 17 (…)
Lire la suite

Les confidences de Bob Denard sur le coup d’Etat du 16 janvier 1977


16 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le coup me paraît jouable à plusieurs titres. D’abord, mes contacts du (…)
Lire la suite

Votez FCBE, le choix de la responsabilité


9 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Mesdames, Messieurs Chers compatriotes, Militants et Militantes FCBE (…)
Lire la suite

Le BR prône la valorisation des acquis culturels et touristiques au (…)


9 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
: Ces dernières années, le Bénin a engagé une transformation profonde (…)
Lire la suite

Message de la FCBE


9 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
La valorisation du patrimoine local via la politique domaniale consiste (…)
Lire la suite

Moele-Bénin, un engagement clair pour la sécurité et la défense nationale


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers Compatriotes, Le 11 janvier 2026, vous (…)
Lire la suite

MESSAGE DU PARTI LES DÉMOCRATES SUR LA THÉMATIQUE SÉCURITÉ ET DÉFENSE


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois Mes chers compatriotes, Face à la montée des (…)
Lire la suite

Le Bloc Républicain fait de la sécurité un pilier de son engagement (…)


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Dans un contexte régional marqué par la montée du terrorisme, la (…)
Lire la suite

Les Coordonnateurs d’Arrondissement et de Zone en formation


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
La formation des Coordonnateurs d’Arrondissement et de Zone a débuté ce (…)
Lire la suite

Patrice Talon félicite le Général Mamady Doumbouya pour son élection


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Chef de l’Etat Patrice Talon félicite le Général Mamady Doumbouya, (…)
Lire la suite

Moele-Bénin s’attachera à consolider la démocratie béninoise par (…)


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers compatriotes, Depuis la Conférence des (…)
Lire la suite

Le Bloc Républicain met les libertés publiques et la démocratie moderne (…)


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Bloc Républicain dévoile une vision politique centrée sur le (…)
Lire la suite

Le Bloc Républicain montre la voie d’une mobilité moderne, durable et (…)


5 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Face à l’urbanisation rapide que connaît le Bénin, la question du (…)
Lire la suite

MESSAGE DE LA FCBE


5 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Si les services de la voirie semblent être organisés dans les grandes (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires