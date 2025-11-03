lundi, 3 novembre 2025 -

1244 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Elections communales 2026

Le parti BR reçoit son récépissé provisoire




Le Bloc Républicain a obtenu, ce lundi 3 novembre 2025, à la Commission électorale nationale autonome (CENA), son récépissé provisoire pour les élections communales de 2026.

Après l’examen des dossiers de candidatures pour les élections communales de janvier 2026, la CENA a procédé à la délivrance du récépissé provisoire au Bloc Républicain. La délivrance de ce récépissé atteste de « la complétude des dossiers soumis, en attendant la publication officielle de la liste des partis retenus pour le scrutin ».

Selon le Bloc Républicain, « cet accomplissement marque une étape clé du processus électoral, fruit d’un travail collectif, organisé et méticuleux, mené par les structures du parti à tous les niveaux, du militant de base aux équipes techniques nationales ».

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

3 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




La commission des lois adopte la proposition de loi portant revision de (…)


3 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Commission des lois de l’Assemblée nationale a adopté, lundi 8 (…)
Lire la suite

UP-R obtient son récépissé provisoire pour les Communales


3 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a délivré, ce lundi (…)
Lire la suite

Soglo et Yayi mettront leurs expériences au service de la Nation


3 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yayi (…)
Lire la suite

Joël Godonou rejette les accusations d’infidélité


2 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La démission opérée vendredi 31 octobre 2025, par 6 députés du parti (…)
Lire la suite

Un député LD appelle à soutenir Wadagni


2 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dans une interview à la presse vendredi 31 octobre 2025, l’un des (…)
Lire la suite

Après Sodjinou, le parti LD perd cinq députés


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La crise politique au sein du parti Les Démocrates (LD) s’est accentuée (…)
Lire la suite

Une loi portant révision de la Constitution sur la table des députés


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les députés des deux blocs de la mouvance présidentielle, l’Union (…)
Lire la suite

Sodjinou et un groupe de députés lâchent Les Démocrates


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La crise politique au sein du parti Les Démocrates (LD) s’accentue. La (…)
Lire la suite

La liste électorale informatisée affichée dans les centres de vote


30 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Liste électorale informatisée (LEI) devant servir à l’organisation (…)
Lire la suite

Les députés LD reconnaissent les dysfonctionnements internes de leur parti


28 octobre 2025 par Marc Mensah
Six députés du principal parti d’opposition Les Démocrates ont adressé, (…)
Lire la suite

Agbodjo lance un appel à Wadagni


28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Renaud Agbodjo, candidat du parti Les Démocrates (LD) à l’élection (…)
Lire la suite

Me Agbodjo se met à l’écart de la politique pour se consacrer à son cabinet


28 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Me Renaud Agbodjo a rencontré la presse mardi matin, après (…)
Lire la suite

L’ANIP facilite l’accès aux pièces pour les candidats


27 octobre 2025 par Marc Mensah
À un peu plus de deux mois des élections générales de 2026 au Bénin, (…)
Lire la suite

Les Démocrates multiplient les recours devant la Cour constitutionnelle


26 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les sages de la Cour constitutionnelle vont examiner ce lundi 27 (…)
Lire la suite

Le Mouvement WADAGNI2026 MARINA félicite le Président Talon pour son choix


26 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Dans le cadre de la présidentielle 2026, le Mouvement WADAGNI2026 (…)
Lire la suite

YAYI chez TALON pour un « dialogue direct et républicain »


24 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ancien président de la République, Boni YAYI, président du parti Les (…)
Lire la suite

L’enregistrement des candidatures ouvert pour les communales 2026


24 octobre 2025 par Marc Mensah
La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a lancé (…)
Lire la suite

Les Démocrates surpris en pleine manipulation des populations


22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La déclaration faite ce mardi 21 octobre 2025 à Parakou à l’endroit des (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires