Le parti BR reçoit son récépissé provisoire

Le Bloc Républicain a obtenu, ce lundi 3 novembre 2025, à la Commission électorale nationale autonome (CENA), son récépissé provisoire pour les élections communales de 2026.

Après l’examen des dossiers de candidatures pour les élections communales de janvier 2026, la CENA a procédé à la délivrance du récépissé provisoire au Bloc Républicain. La délivrance de ce récépissé atteste de « la complétude des dossiers soumis, en attendant la publication officielle de la liste des partis retenus pour le scrutin ».

Selon le Bloc Républicain, « cet accomplissement marque une étape clé du processus électoral, fruit d’un travail collectif, organisé et méticuleux, mené par les structures du parti à tous les niveaux, du militant de base aux équipes techniques nationales ».

