jeudi, 11 décembre 2025

Après le putsch avorté au Bénin

Le parti BR en tête d’une mobilisation pour défendre les institutions




Plusieurs centaines de personnes se sont mobilisées au siège du parti Bloc Républicain (BR) à Cotonou, ce mercredi 10 décembre 2025, pour dire ‘’Non’’ aux coups d’Etat au Bénin. La manifestation a connu la participation des responsables du parti.

Femmes, jeunes, représentants de cultes endogènes et d’Organisations de la Société Civile (OSC) ont marché du siège du Bloc Républicain (BR) jusqu’à la place de l’Étoile Rouge, avant de revenir au lieu de départ dans la matinée du mercredi 10 décembre 2025. Vêtus de blanc, casquettes vertes vissées sur la tête, les manifestants brandissaient des pancartes portant des messages tels que : « Apatrides, vous avez échoué » ; « Aucun acte de sabotage ne détournera le Bénin » ; « Le Bénin toujours debout », « Plus unis, plus forts ». Sur d’autres, des mots de solidarité se lisaient : « Félicitations aux Forces de défense et de sécurité », « Compassion aux victimes ».

Alimath Badarou, coordonnatrice de l’Organisation des Femmes Républicaines (OFR), a salué la « discipline » et la « bravoure » des Forces de Défense et de Sécurité. « Les femmes du Bénin dénoncent avec vigueur et détermination la tentative de coup d’Etat », a-t-elle indiqué dans une motion lue à l’assistance. « Aucun acte de sabotage, aucune manœuvre de l’ombre ne viendra détourner le Bénin de sa trajectoire de paix et de stabilité », a-t-elle ajouté. La représentante des femmes a rassuré que « le Bénin restera debout », de même que les femmes.

Jeunes et OSC disent ‘’Oui’’ à la paix et au respect des institutions

Au nom des jeunes du Bloc Républicain, Maurice Ahouangbè a rappelé que la tentative de putsch du 7 décembre dernier « a mis notre nation à l’épreuve ». Mais « le Bénin n’a pas cédé », a-t-il insisté. Il a exprimé « compassion et respect » aux familles des victimes, tout en saluant « le courage et la détermination » des Forces de Défense et de Sécurité.

L’imam Ibrahim Ousmane de la Mosquée centrale de Cotonou a appelé, au nom des Organisations de la Société Civile (OSC), à la responsabilité collective, « au dialogue et au respect des institutions ». « Aujourd’hui, nous disons non à toute tentative de coup d’État. Non à la violence politique. Oui à la paix, oui au dialogue », a-t-il martelé. Il a salué une mobilisation « au-delà des différences », rappelant que « la force d’un peuple, c’est la maturité de sa conscience ».

Représentant des cultes endogènes, Hounongan Tchêtoula a prié pour la nation, la paix, et a donné ses bénédictions au président Patrice Talon.

Présent au nom de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R), le député Aké Natondé a évoqué un « rassemblement citoyen ». « Notre seul bien commun, c’est le pays, c’est le Bénin (...) Nous ne pouvons accepter que quelque chose arrive à cette richesse : la paix et la stabilité », a-t-il rappellé

Au terme des interventions, le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, président du Bloc Républicain, a reçu les motions. « Ce n’était pas seulement un discours, c’était un appel, un cri du cœur », a-t-il déclaré. Il a salué une population « qui refuse de voir son avenir volé par la violence ». S’adressant aux personnes mobilisées, il a indiqué : « Les vrais gardiens de la République, c’est vous ». Abdoulaye Bio Tchané a remercié la foule pour « son énergie inébranlable ». Il a promis transmettre le message des manifestants au Chef de l’Etat Patrice Talon.

Le ministre d’État a conclu en rappelant que « l’avenir du Bénin ne se négocie pas dans les coups de force », mais il se bâtit « dans la paix, l’unité et le travail ».

La manifestation a pris fin avec l’éxecution de l’hymne national.
Marc MENSAH

10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




