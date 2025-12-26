vendredi, 26 décembre 2025 -

Le partenariat sécuritaire russe en Afrique : le coût réel d’une promesse alternative

Par Nyoka Amani




Depuis le début des années 2020, la Russie s’est imposée comme un acteur sécuritaire de premier plan en Afrique, proposant une coopération présentée comme souveraine, rapide et financièrement accessible. Toutefois, l’analyse détaillée des données budgétaires, sécuritaires et économiques révèle une réalité bien plus coûteuse et nettement moins efficace que le discours officiel ne le laisse entendre.

Une offre sécuritaire née des ruptures post-2020

À partir de 2020, plusieurs États africains ont rompu ou fortement réduit leur coopération militaire avec des partenaires occidentaux. Ce contexte a ouvert un espace stratégique que Moscou a rapidement investi. Entre 2020 et 2024, des accords de coopération sécuritaire ont été signés dans plusieurs pays, incluant formation militaire, fourniture d’équipements et déploiement de forces paramilitaires russes. Si les montants exacts restent rarement publics, des enquêtes croisées de médias internationaux estiment le coût annuel de ces partenariats entre 30 et 60 millions de dollars par pays, parfois réglés en espèces, parfois sous forme de concessions minières ou énergétiques.

Des budgets de défense en forte hausse

Les données du Stockholm International Peace Research Institute montrent que les pays ayant opté pour ce type de coopération ont enregistré une hausse marquée de leurs dépenses militaires. Entre 2021 et 2024, certains budgets de défense ont augmenté de plus de 40 %, dans des économies où les dépenses sociales restent déjà sous tension. Or, cette augmentation ne s’est pas traduite par une amélioration proportionnelle de la sécurité intérieure.

Un rendement sécuritaire faible

Les bases de données indépendantes recensant les violences armées indiquent que les attaques contre les civils sont restées élevées dans les zones d’intervention russe. Dans certains cas, elles ont même augmenté, suggérant que la réponse militaire n’a pas permis de traiter les causes structurelles de l’insécurité, notamment la marginalisation économique et la défiance envers l’État.

Des coûts économiques et diplomatiques durables

À ces dépenses directes s’ajoutent des coûts indirects significatifs. La suspension ou la réduction de certaines aides internationales, la dégradation de la notation souveraine et le recul des investissements étrangers ont pesé sur la croissance. À moyen terme, ces effets compromettent la capacité des États concernés à financer l’éducation, la santé et les infrastructures, transformant une promesse sécuritaire en charge structurelle pour les finances publiques.

26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




