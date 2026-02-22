dimanche, 22 février 2026 -

Enseignement supérieur

Le partenariat entre Sorbonne Université et Sème City se consolide




La coopération entre l’Agence de Développement de Sèmè City et la Sorbonne Université de consolide. A l’occasion d’une séance de travail le 10 février dernier, la présidente de Sorbonne Université, Nathalie Drach-Temam et le président du Conseil d’administration de l’Agence de Développement de Sèmè City, Lionel Zinsou, ont fait le point de plusieurs projets engagés depuis 2021, notamment en ce qui concerne la mise en place d’un Master international en management de l’innovation, le déploiement d’une formation continue en Intelligence Artificielle (IA), lancée en 2022 et co-pilotée par SCAI (Grappe de la Sorbonne pour l’intelligence artificielle) et l’ADSC, ainsi que l’organisation d’une école d’été dédiée aux matériaux innovants. La séance marquée par la présence de Thierry d’Almeida, directeur du SCITI, et de Guillaume Fiquet, membre de la gouvernance en charge des Relations internationales, a également permis d’identifier de nouvelles perspectives dans le cadre de la coopération entre les deux institutions. Les échanges ont confirmé une ambition commune autour du renforcement d’un partenariat stratégique au service de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en Afrique.
La coopération entre SèmèCity et la Sorbonne University traduit la volonté partagée de former les talents de demain et de contribuer au rayonnement scientifique de l’Afrique.
Lancé en 2017 par le gouvernement béninois, le projet Sèmè City vise à développer un pôle d’innovation régional d’excellence dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation et du développement économique.

F. A. A.

22 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




