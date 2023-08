Le partenariat Chine-Afrique améliore la santé oculaire dans les pays africains

Cet événement a été méticuleusement organisé par le Centre de formation pour la prévention et le traitement de la cécité de la Commission nationale de la santé, avec le soutien du Département du Commerce de la province du Liaoning. Co-parrainé par d’éminentes entités telles que la Société africaine d’ophtalmologie, le Collège d’ophtalmologie d’Afrique centrale et australe, Orbis International et l’hôpital ophtalmologique He (301103.SZ), le forum a présenté les efforts de collaboration pour le progrès.

Des experts en ophtalmologie de l’Organisation mondiale de la Santé, de l’Agence internationale pour la prévention de la cécité, d’Orbis International et de la Mission chrétienne pour les aveugles, ainsi que des représentants des ministères de la Santé, des associations ophtalmologiques, et des institutions de pays africains tels que le Kenya et l’Éthiopie, se sont réunis à Mombasa pour des discussions intensives. L’accent a été mis sur la mise en œuvre de modèles de prévention de la cécité fondés sur l’intelligence artificielle et une analyse approfondie des mégadonnées. En outre, ils ont exploré des stratégies innovantes de développement des talents utilisant des technologies de pointe dans les pays africains pour améliorer l’ensemble des services de santé oculaire.

La conférence était présidée par le président He Wei, qui dirige l’hôpital ophtalmologique He. Il a noté que cette année marque le 60e anniversaire de l’aide médicale étrangère de la Chine. La santé et la collaboration médicale jouent un rôle central dans la promotion des relations d’amitié sino-africaines. En tant que pôle de formation pour la prévention et le traitement de la cécité relevant de la Commission nationale de la santé, l’hôpital ophtalmologique He a forgé des alliances durables avec les services de santé de plusieurs pays et régions d’Afrique. Cette coopération a été renforcée par des initiatives telles que le Forum Chine-Afrique pour le développement de la santé oculaire et l’accueil de « Projets de coopération pour le développement des ressources humaines de l’aide étrangère » organisés par l’Agence nationale de coopération internationale pour le développement. Au fil des ans, ils ont mis sur pieds une équipe de plus d’une centaine de talents en matière clinique et de gestion dans le domaine de l’ophtalmologie pour l’amélioration des pays africains. À l’avenir, les modèles proactifs de prévention de la cécité et de développement des talents, enrichis par la technologie numérique, constitueront des piliers essentiels de la coopération sino-africaine.

