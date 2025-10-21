Le député Orden Alladatin, président de la Commission des lois à l’Assemblée nationale, s’est exprimé dimanche 19 octobre 2025 sur Canal 3 dans l’émission Zone Franche au sujet de la polémique actuelle autour du parrainage dans le cadre de la présidentielle 2026.

Interrogé sur la nature du parrainage et sa compatibilité avec la liberté individuelle des élus, Orden Alladatin a rappelé l’esprit du texte révisé. « Le droit de parrainage est associé à chaque individu qui l’exerce dans le cadre de la loi. Tout le monde a cette compréhension. Si ce droit revenait au parti politique, le Code électoral l’aurait dit », a expliqué le président de la Commission des lois à l’Assemblée nationale, dimanche 19 octobre 2025 sur Zone Franche.

Le député de l’UP-R insiste sur la distinction fondamentale entre droit individuel et discipline de parti. Il admet que si un élu déroge à la ligne de son parti, ce dernier peut réagir selon ses propres règles internes, mais le droit fondamental reste intact. « C’est pour vous dire que pour la discipline du parti, si nous consentons à dire que nous allons dans le sens indiqué par le parti, c’est bon. Mais si une seule personne, comme ce que nous observons là, décide d’utiliser son droit de parrainage pas dans le sens de la discipline de son parti, il en a le droit républicain », a-t-il expliqué.

Encadrer sans étouffer

Revenant sur l’évolution récente du Code électoral, Alladatin explique que le texte a été amendé pour mettre fin aux situations ambiguës constatées lors des précédentes élections. « Par le passé, il était loisible à quelqu’un d’aller parrainer un candidat qui n’est pas de son bord. Et sur votre plateau ici, j’ai eu à dire qu’on ne saurait élire un grand électeur démocrate qui, au finish, vote pour un républicain président de la République ».

Pour le député membre de la mouvance présidentielle, le nouveau cadre légal encadre sans supprimer la liberté individuelle. « Le texte a été conçu pour que le parrainage demeure individuel mais encadré », a précisé Orden Alladatin.

Dans son explication, le président de la Commission des lois détaille les trois possibilités légales permettant à un élu de parrainer un candidat. Il faut que le candidat soit issu du même parti politique que le signataire du formulaire de parrainage ; ou désigné par son parti politique, même s’il n’en est pas membre ; ou encore un accord de gouvernance existe entre les partis. « De ce point de vue, dans cet espace aménagé, la liberté de chaque parrain demeure intégrale. Il faut le comprendre ainsi », a insisté Orden Alladatin.

Sans nommer explicitement son collègue Michel Sodjinou, Orden Alladatin semble répondre aux critiques venant du parti Les Démocrates, qui déplorent une instrumentalisation du parrainage à des fins politiques. Pour le président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, le débat mérite d’être posé dans sa complexité, mais en respectant le texte de loi et la séparation entre droits individuels et lignes partisanes.

M. M.

21 octobre 2025 par ,