Le parcours inspirant de Laurent Azonnadou au sein de la marine américaine

Parti du Bénin avec un rêve et un master en informatique, Laurent Azonnadou incarne aujourd’hui le parfait exemple de réussite d’un immigrant africain aux États-Unis.

Grâce à la loterie américaine DV, le Béninois Laurent Azonnadou a pu s’installer aux États-Unis à l’âge de 36 ans. Il est non seulement un officier électricien de deuxième classe dans la marine américaine (US Navy), mais aussi un acteur engagé de sa communauté.

Avec son diplôme de master en informatique obtenu au Bénin, Laurent Azonnadou a décidé une fois aux Etats-Unis de rejoindre l’US Navy. Il a débuté son aventure au camp d’entraînement à Great Lakes, dans l’Illinois. Laurent Azonnadou n’a pas tardé à faire ses preuves. Sa détermination, son travail acharné et ses progrès fulgurants en anglais lui ont valu d’être reconnu comme le marin le plus progressé de sa division.

Sous son titre d’officier électricien de deuxième classe (EM2), il a été affecté successivement au Navy Reserve Center de Saint Louis (Missouri) puis à l’EM Det Jacksonville, en Floride. Dans le cadre de ses missions, il a voyagé dans plusieurs pays, dont le Japon, Guam et l’Australie, illustrant la dimension internationale de son engagement militaire. Son sens du devoir et son humilité transparaissent dans ses mots : « Mes supérieurs me font confiance pour accomplir ma mission avec efficacité et rigueur. Je ne trahirai pas cette confiance », a-t-il confié à DVIDS (Defense Visual Information Distribution Service).

Une expertise reconnue et un profond patriotisme

Laurent Azonnadou a pu obtenir son insigne de spécialiste en guerre de surface (ESWS). « Cela prouve que j’ai atteint le plus haut niveau d’expertise en matière de navires de surface et de guerre de surface », a-t-il indiqué. Selon lui, servir dans la Navy, c’est aussi vivre une expérience unique et intense. « Nous sommes allés dans des endroits où la plupart des gens n’iraient pas. Nous avons vu des choses que la plupart des gens n’ont pas vues », a-t-il affirmé.

En dehors de son uniforme, Laurent Azonnadou travaille pour la ville de Springfield en tant que technicien et superviseur des égouts. Il reste profondément engagé dans sa communauté, notamment auprès des immigrants francophones. L’officier électricien de deuxième classe a fondé une association de football à but non-lucratif pour les jeunes.

Reconnaissant envers son pays d’adoption, Laurent Azonnadou va bientôt comptabiliser 10 ans de carrière dans la marine américaine. « Soyons reconnaissants de ce que nous avons et de ce que ce pays a à offrir. Si nous ne l’apprécions pas, nous risquons de le perdre » a-til confié.

Fier de son parcours, il souligne que sa force lui vient aussi de sa famille. « En tant que combattant, être prêt, c’est être prêt à partir, n’importe quand et n’importe où, sans aucune limite, pour accomplir la mission », a-t-il ajouté.

Le parcours de Laurent Azonnadou est une véritable source d’inspiration pour de nombreux immigrants, un exemple vivant que l’effort, le service et l’engagement peuvent ouvrir les portes du succès, même loin de son pays d’origine.

30 avril 2025 par ,