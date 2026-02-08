Le parcours d’un homme de loi devenu Président du Parlement

Élu président de l’Assemblée nationale 10ᵉ législature, Joseph Fifamè Djogbénou arrive au perchoir avec un parcours dense, marqué par de hautes responsabilités judiciaires, politiques et académiques.

‎Né le 20 mars 1969 à Abomey, l’avocat et universitaire Joseph Fifamè Djogbénou est professeur titulaire agrégé des facultés de droit à l’Université d’Abomey-Calavi. Spécialiste du droit privé et des sciences criminelles, il y enseigne notamment le droit judiciaire, la procédure pénale et le droit des obligations, tout en dirigeant le Centre de recherche et d’étude en droit et institutions judiciaires en Afrique (CREDIJ).

‎Avant son entrée dans les institutions de la République, Joseph Djogbénou s’illustre dans la société civile. Il préside l’ONG Droits de l’Homme, Paix et Développement (DHPD) et participe aux initiatives citoyennes autour du processus électoral, notamment au sein du réseau FORS-LEPI, engagé dans la mise en place de la liste électorale permanente informatisée.

‎Élu député en 2015, il devient président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, un poste qui met en avant son expertise juridique.

‎

‎Après l’élection de Patrice Talon en 2016, il est nommé Garde des sceaux, ministre de la Justice, où il accompagne plusieurs réformes du secteur judiciaire.

‎

‎En juin 2018, il rejoint la Cour constitutionnelle après avoir été désigné par l’Assemblée nationale. Élu par ses pairs, il en devient président le 7 juin et prend officiellement ses fonctions le lendemain. À la tête de l’institution jusqu’en juillet 2022, il conduit la sixième mandature de la Cour, supervisant des décisions majeures liées à la vie politique et électorale. Le 12 juillet 2022, Joseph démissionne de la présidence de la Cour Constitutionnelle.

‎

‎Quelques jours plus tard, il prend la présidence de l’Union Progressiste Le Renouveau (UPR), le plus grand parti politique soutenant les actions du président Patrice Talon.

‎Auteur de nombreux ouvrages et publications scientifiques, Joseph Djogbénou s’est également illustré comme avocat dans des dossiers sensibles, au Bénin comme à l’étranger, tout en poursuivant son engagement dans l’enseignement supérieur. « Il est surtout connu pour avoir évité à Hamani Tidjani, un Nigérien à la réputation de criminel transfrontalier, la peine de mort qui lui était réservée au Nigeria. Il a également défendu l’homme d’affaires béninois Patrice Talon, poursuivi pour tentative d’empoisonnement et de coup d’Etat contre le Président Boni Yayi, dont la Cour d’appel de Paris avait rejeté, en décembre 2013, la demande d’extradition vers le Bénin. Il a aussi défendu Johannès Dagnon, expert-comptable franco-béninois dans le dossier atteinte à la sûreté intérieure de l’État ».

‎

‎ L’élection de Joseph Fifamè Djogbénou à la tête de l’Assemblée nationale apparaît comme l’aboutissement d’un itinéraire construit entre amphithéâtres, prétoires et institutions républicaines.

‎Fort de son passage à la Cour constitutionnelle et de son expérience gouvernementale, le successeur de Louis Vlavonou à la présidence de l’Assemblée nationale, pourra donner une impulsion nouvelle au travail parlementaire, renforcer le rôle de contrôle de l’Assemblée.

‎M. M.

‎

8 février 2026 par