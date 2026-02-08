dimanche, 8 février 2026 -

512 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Assemblée nationale

Le parcours d’un homme de loi devenu Président du Parlement




Élu président de l’Assemblée nationale 10ᵉ législature, Joseph Fifamè Djogbénou arrive au perchoir avec un parcours dense, marqué par de hautes responsabilités judiciaires, politiques et académiques.

‎Né le 20 mars 1969 à Abomey, l’avocat et universitaire Joseph Fifamè Djogbénou est professeur titulaire agrégé des facultés de droit à l’Université d’Abomey-Calavi. Spécialiste du droit privé et des sciences criminelles, il y enseigne notamment le droit judiciaire, la procédure pénale et le droit des obligations, tout en dirigeant le Centre de recherche et d’étude en droit et institutions judiciaires en Afrique (CREDIJ).

‎Avant son entrée dans les institutions de la République, Joseph Djogbénou s’illustre dans la société civile. Il préside l’ONG Droits de l’Homme, Paix et Développement (DHPD) et participe aux initiatives citoyennes autour du processus électoral, notamment au sein du réseau FORS-LEPI, engagé dans la mise en place de la liste électorale permanente informatisée.

‎Élu député en 2015, il devient président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, un poste qui met en avant son expertise juridique.

‎Après l’élection de Patrice Talon en 2016, il est nommé Garde des sceaux, ministre de la Justice, où il accompagne plusieurs réformes du secteur judiciaire.

‎En juin 2018, il rejoint la Cour constitutionnelle après avoir été désigné par l’Assemblée nationale. Élu par ses pairs, il en devient président le 7 juin et prend officiellement ses fonctions le lendemain. À la tête de l’institution jusqu’en juillet 2022, il conduit la sixième mandature de la Cour, supervisant des décisions majeures liées à la vie politique et électorale. Le 12 juillet 2022, Joseph démissionne de la présidence de la Cour Constitutionnelle.

‎Quelques jours plus tard, il prend la présidence de l’Union Progressiste Le Renouveau (UPR), le plus grand parti politique soutenant les actions du président Patrice Talon.

‎Auteur de nombreux ouvrages et publications scientifiques, Joseph Djogbénou s’est également illustré comme avocat dans des dossiers sensibles, au Bénin comme à l’étranger, tout en poursuivant son engagement dans l’enseignement supérieur. « Il est surtout connu pour avoir évité à Hamani Tidjani, un Nigérien à la réputation de criminel transfrontalier, la peine de mort qui lui était réservée au Nigeria. Il a également défendu l’homme d’affaires béninois Patrice Talon, poursuivi pour tentative d’empoisonnement et de coup d’Etat contre le Président Boni Yayi, dont la Cour d’appel de Paris avait rejeté, en décembre 2013, la demande d’extradition vers le Bénin. Il a aussi défendu Johannès Dagnon, expert-comptable franco-béninois dans le dossier atteinte à la sûreté intérieure de l’État ».

‎ L’élection de Joseph Fifamè Djogbénou à la tête de l’Assemblée nationale apparaît comme l’aboutissement d’un itinéraire construit entre amphithéâtres, prétoires et institutions républicaines.

‎Fort de son passage à la Cour constitutionnelle et de son expérience gouvernementale, le successeur de Louis Vlavonou à la présidence de l’Assemblée nationale, pourra donner une impulsion nouvelle au travail parlementaire, renforcer le rôle de contrôle de l’Assemblée.
‎M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

8 février 2026 par Marc Mensah




Louis Vlavonou félicite Joseph Djogbénou


8 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le président du parti l’Union Progressiste Le Renouveau, Joseph (…)
Lire la suite

Les membres du Bureau de la 10e législature


8 février 2026 par Ignace B. Fanou
🏛️ COMPOSITION DU BUREAU : ■ Président : Joseph Fifamè DJOGBÉNOU (…)
Lire la suite

Zoom sur le nouveau président Joseph Djogbénou


8 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Élu président de l’Assemblée nationale de la 10ᵉ législature ce (…)
Lire la suite

Les 109 députés de la 10e législature officiellement installés


8 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les députés de la 10e législature de l’Assemblée nationale du Bénin ont (…)
Lire la suite

Les 60 députés de la Gauche (UP-R) et 49 de la Droite (BR) entrent en (…)


8 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les 109 députés élus au terme des législatives du 11 janvier 2026 au (…)
Lire la suite

Les nouveaux députés entrent en fonction ce dimanche


8 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Palais des Gouverneurs à Porto-Novo s’apprête à vivre un moment (…)
Lire la suite

La décision portant rejet du recours contre le député Michel Sodjinou


5 février 2026 par Marc Mensah
La Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable, ce jeudi 5 février (…)
Lire la suite

Les députés Sodjinou et Koussonda confortés par la Cour


5 février 2026 par Marc Mensah
La Cour constitutionnelle a validé, jeudi 5 février 2026, l’élection (…)
Lire la suite

Le Parlement rend hommage aux anciens présidents Amoussou, Idji et Nago


5 février 2026 par Marc Mensah
L’Assemblée nationale a rendu hommage, jeudi 5 février 2026, à trois de (…)
Lire la suite

La CENA promet de payer les agents électoraux


5 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les agents électoraux recrutés dans le cadre des élections communales (…)
Lire la suite

L’Unité d’appui en Ressources humaines mise en place


4 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce mercredi 04 février 2026, le gouvernement a adopté le décret portant (…)
Lire la suite

4 piliers pour le Bénin de demain


4 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le président Patrice Talon a procédé, mardi 3 février 2026, au (…)
Lire la suite

Vlavonou rend hommage à Adrien Houngbédji ce mercredi


3 février 2026 par Marc Mensah
Le président de l’Assemblée nationale 9è législature, Louis Gbèhounou (…)
Lire la suite

La 10è législature fait sa rentrée dimanche à Porto-Novo


3 février 2026 par Marc Mensah
Les 109 députés de l’Assemblée nationale, 10è législature, élus à (…)
Lire la suite

Voici l’agenda d’accueil des députés et leurs suppléants


2 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Secrétariat général de l’Assemblée nationale du Bénin a publié le (…)
Lire la suite

Liste des personnes éligibles au fichier des principales fonctions dans (…)


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les personnes éligibles au fichier des principales fonctions (…)
Lire la suite

Voici les réponses du Bénin face aux accusations du Niger


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Au lendemain de l’attaque contre la base aérienne 101 de Niamey, (…)
Lire la suite

Alassane Tigri interpellé dans le dossier Coup d’Etat déjoué


29 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le vice-président du parti Les Démocrates (LD), Alassane Tigri, frère (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires