Le pape Léon XIV visitera plusieurs pays africains, l’Espagne et Monaco

Le pape Léon XIV se rendra dans les prochains mois en Algérie, au Cameroun, en Angola, en Guinée équatoriale ainsi qu’en Espagne et à Monaco, a annoncé dans un bulletin le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni.

"Répondant à l’invitation des chefs d’État et des autorités ecclésiastiques concernés, sa sainteté le pape Léon XIV effectuera un voyage apostolique en Algérie, au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale du 13 au 23 avril."

Il séjournera en Algérie du 13 au 15 avril, au Cameroun du 15 au 18 avril, en Angola du 18 au 21 avril et en Guinée équatoriale du 21 au 23 avril, précise le bulletin du bureau de presse du Saint-Siège.

En outre, il se rendra en visite apostolique en Espagne du 6 au 12 juin, précise le bulletin. Les médias ont précédemment rapporté que le voyage inclurait la participation à la cérémonie d’inauguration de la tour de Jésus-Christ de la basilique catholique de la Sagrada Familia à Barcelone. L’évènement est prévu pour le 10 juin et sera consacré au 100e anniversaire de la mort de l’architecte espagnol Antonio Gaudi, dont le projet est en cours de réalisation depuis plusieurs décennies.

Le pape entamera son périple par une visite dans la principauté de Monaco le 28 mars. Des informations ont précédemment annoncé que Léon XIV effectuerait en outre plusieurs déplacements dans différentes villes d’Italie.

Après son accession au trône pontifical en mai dernier à la suite du décès de son prédécesseur François, Léon XIV a effectué sa première visite à l’étranger en novembre 2025 en Turquie et au Liban.

25 février 2026 par