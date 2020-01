Le palais des congrès rénové, mis en service ce mardi

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci a procédé à l’inauguration ce mardi 14 janvier 2020, du palais des congrès de Cotonou, deux ans après le lancement des travaux de rénovation.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de la Chine près le Bénin, Pan Jin Tao.

Selon le diplomate chinois, le projet de réhabilitation du palais des congrès a démarré au dernier trimestre de l’année 2017 avec l’appui du gouvernement de Pékin.

Le coût total des travaux de rénovation du palais est d’environ 58 milliards de francs CFA, a-t-il expliqué. 60% du budget ont servi à moderniser le système de contrôle du bâtiment.

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a rappelé qu’en dehors du palais des congrès de Cotonou, plusieurs autres infrastructures publiques dont

le siège de la représentation nationale feront peau neuve.

Les travaux de rénovation ont pris en compte les sièges, les tapis, les moquettes, les murs extérieurs et intérieurs. Des écrans géants et plusieurs autres équipements de dernière génération ont été installés dans les salles en vue d’offrir aux usagers plus de confort et un suivi optimal des évènements.

