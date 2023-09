Le paiement des pensions et rentes revalorisées effectif dès septembre

Les assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pourront percevoir les pensions et rentes revalorisées dès ce mois de septembre 2023. Le directeur général de la CNSS, Appolinaire A. C. TCHINTCHIN a informé les bénéficiaires au cours d’un point de presse ce vendredi 15 septembre 2023.

La décision de revalorisation des pensions et rentes des assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale prise par le gouvernement en Conseil des ministres mercredi 13 septembre, aussitôt effective. Les bénéficiaires pourront entrer en possession de leurs droits. Appolinaire A. C. TCHINTCHIN, DG de la CNSS a informé les bénéficiaires au cours d’un point de presse ce vendredi 15 septembre 2023. Au cours de la rencontre avec les médias, il a rassuré les pensionnaires et rentiers que les dispositions sont prises pour sa mise en œuvre diligente de la décision du gouvernement. La CNSS s’engage à « liquider sans délai les droits acquis par ses pensionnés et rentiers et à les mettre en paiement à la fin de ce mois de septembre 2023. Les services techniques de la CNSS sont instruits et mobilisés à cet effet », a rassuré le DG TCHINTCHIN. « Les pensions du mois de septembre 2023 étant déjà en paiement, les pensionnés constateront les rappels induits par cette mesure au titre des neuf (9) mois échus, à la fin de ce mois », a-t-il ajouté.

La décision de revalorisation des pensions et rentes s’inscrit dans le volet "Hautement social" du Programme d’action du gouvernement (PAG2). En fonction des tranches de pension, le Gouvernement a consenti une augmentation dans une fourchette de 30% à 1% ; ce qui donne un taux moyen global de revalorisation de 5,3% pour l’ensemble des pensionnés. Les choix opérés par le Gouvernement visent à impacter davantage les petites pensions et à maintenir le pouvoir d’achat des pensionnés et rentiers. Il s’inscrit dans la même logique que la réforme de revalorisation des salariés adoptée en décembre 2022.

F. A. A.

16 septembre 2023 par ,