Le Bénin a désormais un nouvel hôtel haut de gramme sous le gouvernement Patrice Talon. Il s’agit de l’hôtel ‘’Sofitel de Cotonou qui comprend entre autres 200 chambres et 5 villas dont une présidentielle, des restaurants, des salles de réunion et espaces dédiés à l’événementiel, des piscines et un centre d’affaires.

5 mai 2023 par ,