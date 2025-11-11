Le nouvel ambassadeur du Ghana près le Bénin reçu à Cotonou

Le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, a reçu, lundi 10 novembre 2025, les copies figurées des lettres de créance du nouvel ambassadeur du Ghana près le Bénin, S. E. M. Mohammed Abubakari Manaf.

Nouvelle étape dans la coopération entre Cotonou et Accra. Mohammed Abubakari Manaf, nouvel ambassadeur a présenté, lundi 10 novembre 2025, les copies figurées de créance au ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari.

Les deux personnalités ont échangé sur les moyens de renforcer les liens d’amitié et de partenariat entre les deux pays, notamment dans les domaines économique, sécuritaire et culturel.

Le ministre Adjadi Bakari a salué la qualité des relations bilatérales et exprimé la disponibilité du Bénin à travailler avec le Ghana pour consolider les acquis communs. Le diplomate ghanéen a réaffirmé la volonté de son pays de poursuivre la dynamique de coopération déjà existante entre les deux nations voisines.

M. M.

11 novembre 2025 par ,