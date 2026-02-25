Le nouveau président de la Cour d’appel installé

Thomas M. DASSI, nouveau président de la Cour d’appel de Parakou a été installé ce mardi 24 février 2026, au cours d’une audience solennelle présidée par le président de la Cour suprême, Victor D. ADOSSOU.

Un nouveau président à la Cour d’appel de Parakou. Thomas M. DASSI après sa nomination, est entré en fonction ce mardi 24 février 2026. Procureur général près cette même Cour de novembre 2022 à février 2026, il en maitrise les réalités, les rouages et les défis à relever.

Au cours de l’audience solennelle de son installation, le président de la Cour suprême a salué ses mérites et rappelé combien ses interventions lors des sessions du Conseil supérieur de la magistrature, l’ont toujours impressionné. Victor D. ADOSSOU a précisé que la Cour suprême portera désormais un regard plus attentif sur le fonctionnement de chacune des Cours d’appel. « Vous serez appréciés, Monsieur le Président, vous et tous les juges de votre juridiction, sur le rendement et sur le nombre de décisions que la juridiction rend chaque année », a-t-il indiqué.

Le président de la Haute juridiction a par ailleurs invité le nouveau président à promouvoir l’excellence et à sanctionner les manquements dans le strict respect des règles et de la dignité des personnes. « Vous devez être à l’écoute, sans faiblesse ; ferme, sans autoritarisme ; exigeant, sans perdre de vue la dimension humaine de votre mission », a recommandé le président de la Cour suprême.

Thomas M. DASSI succède ainsi à Florentin GBODOU, désormais ex président de la Cour d’appel de Parakou, promu au poste de directeur de cabinet du ministre de la justice et de la législation. Leur nomination s’inscrit dans une logique de continuité institutionnelle et d’efficacité administrative.

