Le nouveau navire-hôpital, le Global Mercy™ arrive à Dakar

Le plus récent navire de Mercy Ships (www.MercyShips.Africa), le Global Mercy™, est arrivé à Dakar au Sénégal le 14 février 2023. Alors qu’il a déjà servi de plateforme à des formations chirurgicales au Sénégal en 2022, cette année marque les premières interventions spécialisées qui auront lieu à bord du navire-hôpital nouvellement construit. Cette mission est issue du partenariat mis en place avec les ministères de la santé du Sénégal et de la Gambie, et servira les deux pays au départ du port de Dakar.

Conçu pour être un navire-hôpital, le Global Mercy mesure 174 mètres de long, 28,6 mètres de large et peut accueillir 200 patients. Il comprend six salles d’opération, un laboratoire, des cliniques externes générales, et des cliniques dentaire et ophtalmologique. Les ponts de l’hôpital couvrent une superficie totale de 7 000 mètres carrés et hébergent également des installations de pointe dédiées à la formation. Lorsqu’il est à quai, le navire peut accueillir jusqu’à 950 personnes, y compris les membres d’équipage bénévoles du monde entier. A l’avenir, il servira les nations africaines, conjointement avec l’Africa Mercy, en service depuis 2007 mais en cours de rénovation actuellement pour reprendre son service à l’automne.

Au cours des 50 prochaines années du Global Mercy, plus de 150 000 vies devraient être transformées par la seule chirurgie, chaque transformation représentant une personne avec un nom, un visage, une histoire, une famille et un avenir. En outre, des milliers de professionnels de la santé africains recevront une formation et un encadrement dans le but de multiplier l’impact au sein de leurs propres communautés.

« L’arrivée du Global Mercy à Dakar cette semaine est particulièrement significative pour nos équipes, car cette année, nous allons servir les populations du Sénégal et de la Gambie grâce à des partenariats avec leurs ministères de la santé", explique Gert van de Weerdhof, Directeur Général de Mercy Ships. "Nous prévoyons qu’au cours des cinq prochains mois, plus de 800 opérations chirurgicales maxillo-faciales, orthopédiques pédiatriques, générales, et ophtalmologiques seront réalisées à bord, dont jusqu’à 25% seront réalisées sur des patients gambiens. »

Lorsque le Global Mercy était en mission au Sénégal en 2022, plus de 260 professionnels de la santé sénégalais ont reçu une formation à bord au cours de diverses sessions abordant des sujets ayant un impact direct sur les soins chirurgicaux sûrs, notamment les compétences chirurgicales, les soins infirmiers, et l’anesthésie SAFE. En 2023, Mercy Ships prévoit de former plus de 600 professionnels de la santé.

« Cette cérémonie marque une étape supplémentaire dans le partenariat entre le gouvernement du Sénégal et l’ONG Mercy Ships. C’est une collaboration dynamique et bénéfique, car l’intervention de Mercy Ships apporte une contribution essentielle au renforcement de l’offre de soins chirurgicaux et à l’amélioration de nos systèmes chirurgicaux et d’action sanitaire. En effet, à travers ses nombreuses interventions, Mercy Ships soulage des milliers de patients, et contribue à la réduction des inégalités de l’accès à la santé et aux soins médicaux de qualité, » explique Docteur Marie Khemesse Ngom NDIAYE, ministre de la Santé et de l’Action Sociale.

Le Global Mercy a été inauguré à Dakar par S.E. le Président du Sénégal Macky Sall en mai 2022, un fervent défenseur de l’amélioration de l’accès à une chirurgie plus sûre, non seulement dans son pays, mais dans toute l’Afrique, comme en témoigne son soutien à la Déclaration de Dakar qu’il diffuse au sein de l’Union africaine.

À Propos de Mercy Ships :

Au cours des deux dernières décennies, la santé mondiale s’est concentrée sur des maladies individuelles, tandis que les soins chirurgicaux dans les pays à faibles ressources n’ont pas reçu l’attention nécessaire. Le manque de soins chirurgicaux entraine près de 17 millions de décès par an.

Mercy Ships est une organisation humanitaire internationale qui déploie les deux plus grands navires-hôpitaux civils au monde, l’Africa Mercy et le Global Mercy, pour fournir des soins de santé gratuits et de première qualité aux plus démunis. En collaboration avec ses partenaires africains, l’ONG internationale soutient également le développement des systèmes de santé des pays hôtes par la formation des professionnels de la santé et la rénovation d’infrastructures. Fondé en Suisse en 1978 par Don et Deyon Stephens, Mercy Ships est intervenu dans 55 pays. A bord de ses navires, une moyenne de 3 000 bénévoles par an, issus de 60 pays, contribuent à l’œuvre de Mercy Ships. Des professionnels tels que chirurgiens, dentistes, personnel infirmier, formateurs dans le domaine de la santé, cuisiniers, marins, ingénieurs et agriculteurs dédient leur temps et leurs compétences à cette cause. Avec des bureaux dans 16 pays et un bureau en Afrique, Mercy Ships se met au service des nations en restaurant santé et dignité.

