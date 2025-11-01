samedi, 1er novembre 2025 -

702 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Parakou

Le nouveau marché moderne de Guèma inauguré




Le nouveau marché de Guéma, dans la ville de Parakou, est désormais ouvert pour le bonheur des usagers. L’infrastructure ultra moderne a été mise en service ce vendredi 31 octobre 2025, lors d’une cérémonie présidée par Shadiya Assouman, ministre de l’industrie et du commerce.

Joie et satisfaction pour les usagers du marché de Guèma à Parakou. Les échanges se feront désormais dans un cadre somptueux et bien aménagé.
L’édifice réalisé par la Société des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire (SIRAT), en collaboration avec l’Agence nationale de gestion des marchés (ANAGEM), a été inauguré ce vendredi 31 octobre 2025.
Le nouveau marché de Guèma se distingue par son architecture fonctionnelle et ses équipements adaptés aux besoins des usagers. Il comprend 290 étals à l’étage et 233 au rez-de-chaussée, 64 boutiques, 10 boutiques-restaurants, ainsi qu’un bloc administratif. L’infrastructure est également dotée de toilettes publiques, d’une chambre froide, d’un local à déchets et d’une infirmerie. Des espaces bien aménagés et répondant aux normes d’hygiène sont également disponibles pour des activités de poissonnerie et de boucherie.
Ce nouveau marché selon la ministre de l’industrie et du commerce, est « le témoignage vivant » de l’engagement gouvernement à « offrir aux commerçants un cadre propice à la productivité ». « Le développement se concrétise d’abord ici, dans nos marchés, dans nos villes, au contact des populations », a souligné Shadiya Assouman.
Ce nouveau marché renforce le positionnement de la ville de Parakou comme pôle économique de la région septentrionale du Bénin.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

1er novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




L’AJE donne un ultimatum aux débiteurs de PAPME


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les débiteurs de l’Agence de Promotion et d’Appui aux Petites et (…)
Lire la suite

La CCI Bénin ouvre le débat sur la transformation semi-industrielle de (…)


30 octobre 2025 par Marc Mensah
Un débat économique, organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie (…)
Lire la suite

MICKAELIS ET ASSOCIES SARL et son gérant exclus des marchés publics


30 octobre 2025 par Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a exclu de la (…)
Lire la suite

Hertz renforce son engagement pour une mobilité durable


27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La société Hertz, leader mondial de la location de voiture, a célébré (…)
Lire la suite

Le Bénin, leader de l’agriculture dans l’espace CEDEAO


25 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin a réalisé des bonds significatifs dans le secteur de (…)
Lire la suite

Un paiement de 7.000 F relance une ancienne dette de 1,8 millions FCFA


24 octobre 2025 par Marc Mensah
Au Bénin, une boulangère a été rattrappée par une dette, vieille de (…)
Lire la suite

MTN, UBA et JUMO lancent MoMo Kash pour démocratiser l’accès au crédit


21 octobre 2025 par La Rédaction
MTN Mobile Money, en partenariat avec United Bank for Africa (UBA) et (…)
Lire la suite

CDC Bénin lance l’initiative IDERA pour booster l’entreprenariat féminin


21 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) a procédé, (…)
Lire la suite

La CCI Bénin célèbre le “100% local” ‎


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Les arômes du terroir béninois ont envahi le Centre EYA dans la soirée (…)
Lire la suite

CCI Bénin accélère la compétitivité des entreprises avec Business (…)


17 octobre 2025 par Marc Mensah
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a lancé, (…)
Lire la suite

UBA mène le débat économique africain avec un nouveau livre blanc lors (…)


17 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La banque africaine de renommée mondiale, United Bank for Africa (UBA) (…)
Lire la suite

CCI Bénin et CCI Johannesburg signent une convention de coopération


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) et celle de (…)
Lire la suite

Une locataire expulsée malgré 2,5 millions F de travaux sur le local


14 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a tranché en faveur des (…)
Lire la suite

Le président de la BAD participe aux travaux à Washington


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), (…)
Lire la suite

“Besoin de partenaires, pas de charité” (Tony Elumelu)


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Tony Elumelu, l’un des investisseurs les plus influents d’Afrique, (…)
Lire la suite

La BOAD lève un milliard d’euros sur le marché international


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a réalisé avec (…)
Lire la suite

Les prouesses qui font la fierté du Bénin


10 octobre 2025 par La Rédaction
La troisième édition du Forum International du Cadre de Vie (FIC) a (…)
Lire la suite

Ecobank Bénin renforce la proximité avec ses clients grâce à ses (…)


10 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Ecobank Bénin a organisé ce jeudi 9 octobre, à l’hôtel Azalai de (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires