Le nouveau marché moderne de Guèma inauguré

Le nouveau marché de Guéma, dans la ville de Parakou, est désormais ouvert pour le bonheur des usagers. L’infrastructure ultra moderne a été mise en service ce vendredi 31 octobre 2025, lors d’une cérémonie présidée par Shadiya Assouman, ministre de l’industrie et du commerce.

Joie et satisfaction pour les usagers du marché de Guèma à Parakou. Les échanges se feront désormais dans un cadre somptueux et bien aménagé.

L’édifice réalisé par la Société des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire (SIRAT), en collaboration avec l’Agence nationale de gestion des marchés (ANAGEM), a été inauguré ce vendredi 31 octobre 2025.

Le nouveau marché de Guèma se distingue par son architecture fonctionnelle et ses équipements adaptés aux besoins des usagers. Il comprend 290 étals à l’étage et 233 au rez-de-chaussée, 64 boutiques, 10 boutiques-restaurants, ainsi qu’un bloc administratif. L’infrastructure est également dotée de toilettes publiques, d’une chambre froide, d’un local à déchets et d’une infirmerie. Des espaces bien aménagés et répondant aux normes d’hygiène sont également disponibles pour des activités de poissonnerie et de boucherie.

Ce nouveau marché selon la ministre de l’industrie et du commerce, est « le témoignage vivant » de l’engagement gouvernement à « offrir aux commerçants un cadre propice à la productivité ». « Le développement se concrétise d’abord ici, dans nos marchés, dans nos villes, au contact des populations », a souligné Shadiya Assouman.

Ce nouveau marché renforce le positionnement de la ville de Parakou comme pôle économique de la région septentrionale du Bénin.

F. A. A.

1er novembre 2025 par ,