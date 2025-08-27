Le nouveau marché de Ouando s’ouvre avant décembre

Les travaux de construction du nouveau marché de Ouando, dans le 5e arrondissement de Porto-Novo, seront achevés dans les prochains mois à la grande satisfaction des usagers.

D’ici octobre-novembre 2025, les usagers du marché de Ouando pourront intégrer la nouvelle infrastructure marchande à Porto-Novo. Les travaux lancés il y a quelques mois se poursuivent et l’infrastructure marchande sera bientôt livrée. D’un montant total de 23 milliards de francs CFA, le nouveau marché de Ouando a une capacité d’accueil de 3 800 places et 160 boutiques.

Au cours d’une visite du président de l’Assemblée nationale, ce mardi 26 août, le chef de projets de construction des marchés urbains à la Société d’infrastructures routières et de l’aménagement du territoire (SIRAT) a présenté les caractéristiques de l’ouvrage.

Ce marché selon Fabrice Babatounde, s’étend sur une superficie de 3,5 ha. Il est composé de 09 blocs de type R+1 reliés par des passerelles et d’un bloc en rez-de-chaussée pour l’administration. La surface aménagée paysager-parking couvre une superficie de 6 661 m².

A l’instar des autres marchés urbains, celui de Ouando dispose également de 02 chambres froides (positive et négative), de 03 monte-charges, d’un transformateur électrique de 600 KVA appuyé par un groupe électrogène de 250 KVA, et d’une bâche à eau de 80 m³. La voirie extérieure est composée de 10 rues aménagées en pavés.

Le chef du parlement béninois et les responsables de la municipalité de Porto-Novo ont exprimé leurs remerciements au chef de l’Etat pour ce joyau offert à la ville capitale.

F. A. A.

